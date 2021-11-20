عبد الحفيظ يبدي رأيه في طرد حمدي فتحي ويصرح: لا توجد مشكلة لـ كهربا في الأهلي

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 10:59

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي - كهربا

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي رأيه في طرد حمدي فتحي لاعب الفريق في الدقائق الأخيرة من مباراة المقاولون العرب يوم الجمعة.

وفاز الأهلي على المقاولون في الدوري المصري الممتاز بهدف حمدي فتحي الذي نال بطاقة حمراء ستبعده عن لقاء غزل المحلة يوم الإثنين.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة المحور:"قبل لقطة حمدي فتحي كانت هناك كرة لـ(محمد مجدي) أفشة سددها واصطدمت بيد مدافع المقاولون، لم تعاد من الأساس، كان من الممكن احتسابها ركلة جزاء".

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وأضاف "لو ليست ركلة جزاء فقرار الحكم صحيح بشأن فتحي، لأن لاعب المقاولون كان مواجها للمرمى".

وعن محمود عبد المنعم "كهربا" قال:"لا توجد مشكلة له في النادي، يتدرب بشكل جيد جدا لكن في النهاية الاختيارات الفنية تعود إلى المدرب بيتسو موسيماني".

وعن تجديد عقد علي معلول قال:"الأمر في الأمتار الأخيرة، قريبا نتم التمديد إن شاء الله".

وينتهي عقد معلول (31 عاما) ويسعى الأهلي لتجديده باعتبار اللاعب التونسي عنصرا لا غنى عنه في القافلة الحمراء.

وحقق الأهلي انتصاره الرابع تواليا في البطولة ليتصدر برصيد 12 نقطة.

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