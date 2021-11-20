رئيس لجنة الحكام يكشف لـ في الجول مدة إيقاف حمدي فتحي

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام عن مدة إيقاف حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي وذلك عقب طرده في مباراة المقاولون العرب.

وجاء ذلك في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لهذه المباراة، التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الفتاح إن إيقاف حمدي فتحي سيكون لمدة مباراة واحدة فقط، وذلك لأنه حصل على البطاقة الحمراء بسبب منعه لفرصة هدف محقق

وأوضح رئيس لجنة الحكام أن الإيقاف لمدة مباراتين يتم فرضه في حالة الطرد لسلوك مشين أو ضرب الخصم بدون تنافس على الكرة.

بذلك يغيب لاعب الوسط عن صفوف الأهلي في المباراة المقبلة ضد غزل المحلة يوم الإثنين 22 نوفمبر ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري.

وفاز الأهلي بفضل هدف سجله حمدي فتحي أيضا من ركنية في الدقيقة 67 أرسلها إليه التونسي علي معلول، ليرفع رصيد الأحمر إلى 12 نقطة في صدارة الدوري بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على الإسماعيلي 4-0 والبنك الأهلي 1-0 والزمالك 5-3.