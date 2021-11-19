الخسارة الثانية.. بايرن ميونيخ يسقط في دربي بافاريا على يد أوجسبورج

خسر بايرن ميونيخ على يد مضيفه أوجسبورج بهدفين مقابل هدف وحيد، في "دربي بافاريا" الذي جمعهما في افتتاح منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الألماني.

تقدم أوجسبورج أتى في الشوط الأول، تحديدا في الدقيقة 23 بتسديدة رائعة من مادس بادرسن بلمسة واحدة إلى أقصى الزاوية اليمنى.

وفي الدقيقة 36 أرسل إياجو عرضية متقنة إلى أندري هان الذي سددها بالرأس على يمين العملاق مانويل نوير، ليضيف ثاني أهداف صاحب الأرض.

سريعا قلص بايرن ميونيخ الفارق بتسديدة من روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 38 داخل المنطقة بعد تمريرة حاسمة من توماس مولر.

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🎥 See how @FCA_World claimed a stunning #Bundesliga victory in #FCAFCB with goals from Mads Pedersen and Andre Hahn! 🙌 pic.twitter.com/yOmd3Egxi5 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 19, 2021

في الشوط الثاني حاول بايرن مجددا بواسطة ليفاندوفسكي في الدقيقة 50 ولكن مرت تسديدته فوق العارضة، ليجري يوليان ناجلزمان مدرب الفريق تبديلين في الدقيقة 52 بنزول ألفونسو ديفيز وجمال موسيالا بدلا من عمر ريتشاردز ومارسيل سابيتزر.

وفي الدقيقة 69 حل إريك ماكسيم تشوبو موتينج على حساب ليروي ساني، فيما كاد ديفيز أن يقتنص التعادل في الدقيقة 74 بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.

عاود ديفيز المحاولة في الدقيقة 80 بتسديدة مرت فوق العارضة، تلاه جمال موسيالا في الدقيقة 84 بتسديدة تصدى لها حارس أوجسبورج ليتابعها مولر ولكن بجوار القائم.

النتيجة تركت بايرن ميونيخ على صدارة البوندسليجا بـ28 نقطة، ولكنها أتاحت لأقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند فرصة تقليص الفارق إلى نقطة واحدة، حيث يحتل المركز الثاني بـ24 نقطة، بينما رفع أوجسبورج رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر، مبتعدا عن منطقة الهبوط مؤقتا.