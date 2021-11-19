عماد النحاس: الأهلي حسم المباراة بتفاصيل صغيرة.. ولن أخوض في التحكيم

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 23:08

كتب : FilGoal

عماد النحاس - الأهلي - المقاولون العرب

أشاد عماد النحاس مدرب المقاولون العرب بأداء فريقه ضد الأهلي رغم خسارته بهدف اليوم الجمعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال النحاس في مؤتمر صحفي:"رغم فارق الإمكانات كنا قريبين من الأهلي، وصلنا للمرمى لكن غاب عنا التوفيق".

وأضاف "لا أريد الخوض في التحكيم، هذا شأن لجنة الحكام أن تراجع القرارات، لو لنا شيء لا أدري ما الذي سيحدث".

أخبار متعلقة
موسيماني: تراجع المستوى طبيعي بعد التوقف الدولي أكرم توفيق: نقاتل لإسعاد جمهور الأهلي قمصان: طرد حمدي فتحي لم يزعجنا.. وكان يمكن تسهيل المباراة مبكرا ختام منافسات IRONMAN في سهل حشيش بحضور مصري بارز بالمراكز الأولى

وأتم "لم نستقبل هدفا من لعب مفتوح، الأهلي حسم اللقاء بتفاصيل صغيرة، وكان يلعب بكامل نجومه".

وسجل المقاولون العرب هدفا عن طريق فاروقا نور الدين في الشوط الأول لكن أُلغي بداعي التسلل.

واحتسب الحكم أحمد غندور ركلة جزاء للمقاولون بعد لمسة يد على حمدي فتحي لكن بعد مراجعته للفيديو غير قراره.

ونال حمدي فتحي بطاقة حمراء بعد عرقلته للويس إدوارد في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وسجل حمدي فتحي هدف فوز الأهلي على المقاولون ليحقق الفريق فوزه الرابع على التوالي في الدوري.

ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة ورصيده 12 نقطة.

ويحل ضيفا على غزل المحلة يوم الإثنين.

المقاولون العرب عماد النحاس الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
مروان حمدي وزيزو على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022 رئيس لجنة الحكام يكشف لـ في الجول مدة إيقاف حمدي فتحي عماد النحاس: الأهلي حسم المباراة بتفاصيل صغيرة.. ولن أخوض في التحكيم موسيماني: تراجع المستوى طبيعي بعد التوقف الدولي أكرم توفيق: نقاتل لإسعاد جمهور الأهلي قمصان: طرد حمدي فتحي لم يزعجنا.. وكان يمكن تسهيل المباراة مبكرا
أخر الأخبار
مروان حمدي وزيزو على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022 52 دقيقة | الدوري المصري
رئيس لجنة الحكام يكشف لـ في الجول مدة إيقاف حمدي فتحي 58 دقيقة | الدوري المصري
الخسارة الثانية.. بايرن ميونيخ يسقط في دربي بافاريا على يد أوجسبورج ساعة | الدوري الألماني
عماد النحاس: الأهلي حسم المباراة بتفاصيل صغيرة.. ولن أخوض في التحكيم ساعة | الدوري المصري
موسيماني: تراجع المستوى طبيعي بعد التوقف الدولي 2 ساعة | الدوري المصري
أكرم توفيق: نقاتل لإسعاد جمهور الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
قمصان: طرد حمدي فتحي لم يزعجنا.. وكان يمكن تسهيل المباراة مبكرا 2 ساعة | الدوري المصري
ختام منافسات IRONMAN في سهل حشيش بحضور مصري بارز بالمراكز الأولى 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 سيناريوهات تصفيات المونديال.. آمال منتخب مصر في التواجد ضمن التصنيف الأول للقرعة