عماد النحاس: الأهلي حسم المباراة بتفاصيل صغيرة.. ولن أخوض في التحكيم

أشاد عماد النحاس مدرب المقاولون العرب بأداء فريقه ضد الأهلي رغم خسارته بهدف اليوم الجمعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال النحاس في مؤتمر صحفي:"رغم فارق الإمكانات كنا قريبين من الأهلي، وصلنا للمرمى لكن غاب عنا التوفيق".

وأضاف "لا أريد الخوض في التحكيم، هذا شأن لجنة الحكام أن تراجع القرارات، لو لنا شيء لا أدري ما الذي سيحدث".

وأتم "لم نستقبل هدفا من لعب مفتوح، الأهلي حسم اللقاء بتفاصيل صغيرة، وكان يلعب بكامل نجومه".

وسجل المقاولون العرب هدفا عن طريق فاروقا نور الدين في الشوط الأول لكن أُلغي بداعي التسلل.

واحتسب الحكم أحمد غندور ركلة جزاء للمقاولون بعد لمسة يد على حمدي فتحي لكن بعد مراجعته للفيديو غير قراره.

ونال حمدي فتحي بطاقة حمراء بعد عرقلته للويس إدوارد في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وسجل حمدي فتحي هدف فوز الأهلي على المقاولون ليحقق الفريق فوزه الرابع على التوالي في الدوري.

ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة ورصيده 12 نقطة.

ويحل ضيفا على غزل المحلة يوم الإثنين.