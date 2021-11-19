موسيماني: تراجع المستوى طبيعي بعد التوقف الدولي

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 22:41

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - موسيماني

يرى بيتسو موسيماني مدرب الأهلي أن تراجع أداء فريقه أمام المقاولون العرب كان طبيعيا بسبب مشاركة العديد من لاعبيه في لقاءات دولية مع منتخبات بلادهم.

وفاز الأهلي بهدف على ضيفه المقاولون العرب ليحقق انتصاره الرابع تواليا في الدوري المصري الممتاز.

وقال الجنوب إفريقي في مؤتمر صحفي:""لاعبونا الدوليون شاركوا في مباراتين مع منتخبات بلادهم، من الطبيعي تراجع مستواهم خلال اللقاء. الأداء كان جيدا، لقد فرضنا سيطرتنا، لكن أهدرنا فرصا كثيرة. سعيد بالفوز لأننا واجهنا فريقا قويا، لأنه عادة بعد المباريات الكبيرة، مثل الفوز على الزمالك، كنا لا نفوز في اللقاء التالي".

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وأضاف "قبل المباراة لا يمكنك بسهولة اتخاذ قرار بإراحة لاعبين أساسيين. سنفقد لاعبا مهما مثل حمدي فتحي في اللقاء المقبل، لاعب قادر على تأدية أدوار متعددة في الملعب، لكن هذا ليس مبررا أمام غزل المحلة".

وسجل حمدي فتحي هدف فوز الأهلي على المقاولون ليحقق الفريق فوزه الرابع على التوالي في الدوري.

ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة ورصيده 12 نقطة.

ويحل ضيفا على غزل المحلة يوم الإثنين.

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