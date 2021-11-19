أكرم توفيق: نقاتل لإسعاد جمهور الأهلي

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 22:33

كتب : FilGoal

أكرم توفيق مع الأهلي أمام المقاولون العرب

شدد أكرم توفيق لاعب الأهلي أن فريقه يبذل قصارى جهده في الملعب ليسعد الجمهور وذلك بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال توفيق عبر قناة ناديه:"نقاتل من أجل الجمهور، الكل يبذل أقصى ما لديه في الملعب".

وأضاف "المقاولون لعب بالخطة التي انتهجناها في المباريات السابقة، لكننا استغللنا المساحات على الطرفين".

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وعن إصابته خلال المباراة أوضح "تعرضت لضيق في التنفس لكن الحمد لله أصبحت بخير".

وسجل حمدي فتحي هدف فوز الأهلي على المقاولون ليحقق الفريق فوزه الرابع على التوالي في الدوري.

ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة ورصيده 12 نقطة.

ويحل ضيفا على غزل المحلة يوم الإثنين.

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