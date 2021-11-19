قمصان: طرد حمدي فتحي لم يزعجنا.. وكان يمكن تسهيل المباراة مبكرا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 22:29

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف حمدي فتحي في المقاولون العرب

يرى سامي قمصان مدرب الأهلي بأن فريقه كان بمقدوره تسهيل اللقاء أمام المقاولون العرب مبكرا.

الأهلي فاز على المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وقال سامي قمصان في تصريحات لقناة الأهلي: "تحقيق العلامة الكاملة في أول 4 مباريات كان مهما جدا. قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق كبير بقيادة مدرب محترم مثل عماد النحاس".

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وأضاف "كان يمكن أن نسهل المباراة مبكرا ببعض الفرص التي سنحت لنا وأهدرناها، لكن الأهم هو تحقيق النقاط الثلاث".

قمصان أتبع "لسنا حزينون من حمدي فتحي بسبب الطرد لأنه بلغة كرة القدم كان مهما ومنع هدفا".

مدرب الأهلي أتم "في استاد المحلة بالموسم الماضي فقدنا الفوز، لذلك ستكون مباراة هامة وصعبة أمامهم ونريد إنهاء تلك المرحلة بفوز يؤمن لنا الصدارة قبل فترة التوقف".

وخرج حمدي فتحي ببطاقة حمراء من اللقاء في الدقيقة الـ90، ليتأكد غيابه أمام غزل المحلة.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 4 نقاط.

ويلعب الأهلي مع غزل المحلة يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المسابقة.

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