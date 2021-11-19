ختام منافسات IRONMAN في سهل حشيش بحضور مصري بارز بالمراكز الأولى

اختتمت منافسات بطولة IRONMAN لرياضة الثلاثي (سباحة – قيادة دراجات – ركض) في مدينة سهل حشيش بالغردقة محافظة البحر الأحمر اليوم الجمعة.

وأقيمت البطولة لأول مرة على أرض مصر بمشاركة 1500 متسابق، وبحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وينطلق جميع المتنافسين بشكل متتابع، ثم يتم ترتيبهم بناءً على الوقت الذي قطعوا فيه السباق مع توزيعهم على 10 فئات عمرية للرجال والنساء على حدٍ سواء.

وفيما يلي نتائج كل الفئات في منافسات الرجال والسيدات:

رجال

18-24 عامًا

البولندي مارسي أوجرودنيك (4:24:09)

المصري سيف الدين إسماعيل (4:41:03)

المصري محمود مصطفى (5:28:20)

25-29 عامًا

البلجيكي يوناس دي فاشتر (4:32:20)

المصري محمود محمد (4:39:20)

الألماني فابيان شوبيرت (4:50:52)

30-34 عامًا

الهولندي ريكاردو شولتن (4:25:49)

الإنجليزي جاك ريز (4:32:13)

المصري دانييل باور (4:38:13)

35-39

النمساوي لارشر لارشر (4:53:22)

الفرنسي ديفولديه لوي (5:06:03)

الروسي ديميتري أتارشتشيكوف (5:08:44)

40-44

الأمريكي جوزيف بونافيا (4:40:36)

الإماراتي نايف المرزوقي (4:45:34)

البولندي لوكاس تيزتشياك (4:51:43)

45-49

النمساوي فيليب شترولتس (4:36:40)

الإنجليزي جيلس بروك (4:39:24)

الإنجليزي هايويل ديفيز (4:39:29)

50-54

الفرنسي فرانك إسكوميل (4:58:22)

البلجيكي بول فان دن بوجايرت (5:01:40)

الإسباني خوسيه ماريا ماجرينا (5:04:56)

55-59

الإسباني مانويل نارفايز (5:23:58)

الأوكراني إجور فيرنيكوفسكي (5:36:47)

الألماني توماش بييرسدوريفر (5:37:51)

60-64

الأيرلندي مايكل نوجينت (6:13:23)

الألماني توماش درير (6:54:29)

الإيطالي فرانشيسكو بيرتولي (7:29:21)

65-69

البرازيلي يواكيم دويدينج (5:23:58)

سيدات

18-24

الروسية تاتيانا بيلوفا (5:48:02)

المصرية مرام الشافعي (5:48:45)

الأوكرانية مايا فيدوسيينكو (6:08:36)

25-29

البلجيكية كارلين كلاوس (5:05:27)

الألمانية كايا بيكر (6:06:53)

الفلسطينية لين المسعود (6:13:19)

30-34

الإنجليزية ناتالي لاورانس (4:54:06)

الروسية أوشاكوفا سفيتلانا (5:09:30)

المصرية ياسمين حلاوة (5:17:16)

35-39

الإنجليزية فيكتوريا نيلون (5:20:52)

المصرية خديجة أمين (5:23:55)

الروسية يوليا بوليفايا (5:39:01)

40-44

الإسبانية مارتا نويليا يوك إسكودير (5:42:02)

البلجيكية كاترين فايبوف (5:43:20)

الأسترالية جينيفر جيبونس (5:56:29)

45-49

السويسرية كريستين كولر نيري (5:40:49)

السويسرية باربرا نايف (5:44:18)

النمساوية إزابيلا باير (6:06:38)

50-54

البولندية مالجورزاتا تشويناكا (6:02:05)

البحرينية نرمين علي رضا (6:39:43)

السعودية دينا الطيب (6:49:49)

55-59

المصرية أماني خليل (7:17:25)

المصرية كاثرين حنفي (8:24:11)

النمساوية بيرجيت فيبل (8:28:52)

60-64

الكندية كيمبيرلي ديتريتش (8:11:27)

65-69