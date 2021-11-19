الفوز الـ50 في المباراة الـ70 لـ موسيماني.. رأس حمدي تكتب انتصار الأهلي على المقاولون

في مباراة بيتسو موسيماني السبعين مع الأهلي، حقق الفوز الخمسين وأمن صدارة الدوري للعملاق الأحمر.

فاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء على ملعب الأهلي WE السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

سجل حمدي فتحي هدف المباراة الوحيد في اللقاء برأسية جميلة.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة بصدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 4 نقاط في المركز الـ11.























































































































































التشكيل

بدأ بيتسو موسيماني اللقاء بنفس تشكيل الدربي أمام الزمالك، وتواجد علي معلول كأساسي رغم عودته المتأخرة وعدم مشاركته في المران الجماعي قبل اللقاء.

من جهة أخرى، دفع عماد النحاس بـ عمر بسام كمهاجم صريح، فيما شغل أحمد عبد العزيز مركز الظهير الأيسر في غياب حسن الشامي.

📋الأهلي بنفس تشكيل مباراة القمة في مواجهة المقاولون #في_الدوري pic.twitter.com/XL2EDiSF8T — FilGoal (@FilGoal) November 19, 2021

وصف المباراة

الأهلي بدأ المباراة ضاغطا لإحراز التقدم، لكن دون خطورة قوية.

بيرسي تاو سدد في الدقيقة الرابعة، وتصدى لها محمود أبو السعود بثبات.

وفي الدقيقة الـ11 كانت أولى الفرص الحقيقية بعد هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها عمرو السولية بتمريرة بينية رائعة لمحمد شريف المتمركز داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة دفاعية والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة مرت أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس محمود أبو السعود.

المقاولون العرب كاد يباغت الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة الـ13 بعد كرة ثابتة، قابلها فاروقا كابوري برأسية في المرمى، لكنه كان بموقف التسلل، ليلغى الهدف.

واقترب أكرم توفيق بشدة من المرمى في الدقيقة الـ18 بعد كرة استلمها داخل منطقة الجزاء وراوغ عبد العزيز ثم سدد بيسراه في القائم الأيسر.

عودة بعد هدوء

وبعد فترة هدوء، عادت الخطورة لتظهر في الدقائق الأخيرة. محمد مجدي "أفشة" سدد في الدقيقة الـ41 فوق المرمى.

وكانت أخطر فرص اللقاء بالدقيقة الـ44 من ركنية، نفذها معلول وقابلها حمدي فتحي برأسية تصدى لها أبو السعود ببراعة وسارت الكرة على خط المرمى لينقذها الدفاع ويفشل بدر بانون في متابعتها.

أكرم توفيق تعرض لإصابة في الدقيقة الـ46 بعد التحام قوي مع أحمد عبد العزيز، لكن عاد واستكمل المباراة، لينتهي الشوط الأول سلبيا.

الشوط الثاني

الخطورة بدأت مبكرا في الشوط الثاني، فاحتسب أحمد الغندور حكم المباراة، ركلة جزاء للمقاولون العرب بالدقيقة الـ49 بعد لمسة يد على حمدي فتحي.

الغندور عاد لتقنية الفيديو، واتضح عدم لمس الكرة ليد حمدي فتحي، ليلغي قراره ويستأنف اللقاء.

ضغط يسفر عن هدف

هنا بدأ الأهلي يفرض الضغط لتصحيح الأوضاع. وكاد أفشة يسجل الأول في الدقيق الـ55 بعد كرة ثابتة نفذت قصيرة، وقابلها أفشة بتصويبة بجانب المرمى.

موسيماني غامر في الدقيقة الـ60. شارك أحمد عبد القادر بدلا من أيمن أشرف.

ومرة أخرى سدد أفشة في الدقيقة الـ64، لكن بجانب القائم بقليل.

هنا رد عماد النحاس بإجراء تبديلين. شارك محمد مجلي، وخالد الحسيني بالدقيقة الـ65 بدلا من عبد الرحمن خالد "جبنة"، وعمر بسام.

وكاد البديل أحمد عبد القادر يفتتح التسجيل بالدقيقة الـ65 بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد في المدافع، لتغير الكرة اتجاهها وتمر بجانب المرمى إلى ركنية.

ركنية أسفرت عن الأول في الدقيقة الـ67 بعد عرضية علي معلول، والتي قابلها حمدي فتحي برأسية في المرمى. هدف هو الأول لـ حمدي فتحي في الدوري هذا الموسم، وهدف رابع يساهم فيه علي معلول بعد تسجيل ثلاثة أهداف من قبل.

الأهلي كاد ينهي اللقاء بهدف ثان في الدقيقة الـ71 بعد انفراد لـ بيرسي تاو، لكن محمود أبو السعود خرج من مرماه وأنقذ الموقف.

عقاب لم يكتمل

هنا شارك محمد سالم في صفوف المقاولون العرب بدلا من محمد حمدي زكي بالدقيقة الـ73.

واستمرت الخطورة في الدقيقة الـ74 بركنية، قابلها بدر بانون برأسية في العارضة العلوية وسط مراقبة أبو السعود لها بأمان.

موسيماني تدخل مجددا في الدقيقة الـ76 بدخول حسين الشحات بدلا من بيرسي تاو.

وكاد المقاولون العرب يعاقب الأهلي بإحراز التعادل في الدقيقة الـ79 بعد انفراد تام لـ محمد سالم، لكن الشناوي خرج من مرماه وتصدى لها ببراعة.

الأهلي حاول تأمين النتيجة في الدقيقة الـ85 بعد مرور رائع من أكرم توفيق، ثم عرضية أرضية إلى عمرو السولية الذي سدد وحولها فاروقا كابوري وزملائه إلى ركنية.

آخر تبديلات عماد النحاس كانت بالدقيقة الـ85 ودخول محمد طلعت، وأحمد الشيمي بدلا من أحمد عبد العزيز، وعبد الله ياسين.

الفرص المهدرة استمرت في الدقيقة الـ88 بعد تصويبة من حسين الشحات في الشباك الجانبية.

ثم كانت آخر التبديلات في الدقيقة الـ89 بدخول حسام حسن، ومحمد هاني بدلا من محمد شريف، وأكرم توفيق.

إثارة ما بعد التسعين

دقائق المباراة الأخيرة شهدت تعرض بدر بانون لإصابة، قبل أن يعود للملعب.

ووصلت الإثارة ذروتها في الدقيقة الـ95 بعد فرصة خطيرة للأهلي أهدرها الشحات ثم عبد القادر وأنقذها المدافع من على الخط.

وارتدت الكرة بمرتدة سريعة إلى لويس إدوارد الذي انفرد، لكن حمدي فتحي عرقله، ليحتسب الحكم مخالفة على حدود منطقة الجزاء ويشهر بطاقة صفراء لحمدي فتحي.

وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، قرر الغندور طرد حمدي فتحي.

محمد سمير نفذ الكرة الثابتة فوق مرمى محمد الشناوي، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة بصدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 4 نقاط في المركز الـ11.