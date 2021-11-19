قوائم كأس العرب - نياس لاعب المقاولون في قائمة موريتانيا
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 21:57
كتب : FilGoal
أعلن الفرنسي ديدييه جوميز مدرب منتخب موريتانيا الجديد عن قائمته الرسمية لخوض منافسات كأس العرب 2021 في قطر، والتي ستقام بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر.
وشهدت القائمة تواجد مامادو نياس لاعب المقاولون العرب المصري في صفوفها.
حراسة المرمى: ناموري جياو – بابكر جوب – أمبكه نجاي
خط الدفاع: بكاري نجاي – عبدول با – هارونا أبو دمبا – المصطفى دياو – الحسن حويبيب – ديمبا سو – محمد بيبو – عمر مانجان
خط الوسط: الحسن العيد – محمد دلاهي – محمد سويد – جيسوما فوفانا – محسن سالم بودا
خط الهجوم: مامادو نياس – أداما با – إسماعيل دياكيتي – حمية الطنجي – ياسين شيخ الويلي – محمد سالم ديانوس – شيخ مولاي أحمد بسام
ويلعب منتخب موريتانيا في المجموعة الثانية لكأس العرب مع تونس والإمارات وسوريا.
فيما جاءت قائمة منتخب سلطنة عمان على النحو التالي:
ويتواجد المنتخب العماني ضمن المجموعة الأولى رفقة قطر والعراق والبحرين.