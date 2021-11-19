تفاصيل إصابة بنشرقي في مباراة الزمالك والإسماعيلي

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 21:28

كتب : إبراهيم رمضان

أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام الإسماعيلي

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن تعرض المهاجم المغربي أشرف بنشرقي لالتواء في الكاحل، وذلك في مباراة اليوم -الجمعة- ضد الإسماعيلي التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز باستاد الإسماعيلية.

وقال أسامة في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن بنشرقي تعرض لالتواء خفيف خلال المباراة.

وطمأن رئيس الجهاز الطبي جماهير الأبيض بشأن إصابة المغربي، مؤكدا أنها لن تؤثر على تواجده في المباريات المقبلة.

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وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون رد، سجلهما أحمد سيد زيزو في الدقيقة 84 من ركلة جزاء وعمر السعيد في الدقيقة 94.

يذكر أن الأبيض رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، بينما بقي الدراويش في المركز السابع عشر بلا نقاط عقب الخسارة الرابعة على التوالي.

الزمالك الإسماعيلي بنشرقي
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