شكري نجيب يستفيق بعد اغمائه في مباراة الزمالك
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 21:09
كتب : ياسر الشريف
أوضح مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي في الإسماعيلي استفاقة اللاعب شكري نجيب بعد تعرضه لاغماء إثر نهاية مباراة الفريق أمام الزمالك.
شكري نجيب
النادي : الإسماعيلي
وخسر الإسماعيلي أمام ضيفه بهدفين دون رد وغادر نجيب الملعب مصابا بعد نهاية اللقاء.
وقاد نجيب فريق الإسماعيلي في المباراة على ملعب الإسماعيلية.
لقاء كان الأول للمدرب خوان براون الذي خلف طلعت يوسف في قيادة القافلة الصفراء.
ويحتل الإسماعيلي المركز 17 في ترتيب الدوري بلا رصيد.
ويحل ضيفا على المقاولون العرب يوم الثلاثاء.
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