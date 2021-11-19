مدرب الإسماعيلي: راض عن فريقي.. كنا ندا لـ الزمالك

أعرب خوان براون مدرب الإسماعيلي عن رضاه بمستوى فريقه الذي خسر اليوم الجمعة أمام ضيفه الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال براون في مؤتمر صحفي:"راض بشكل كبير عن الفريق، تسلمت المهمة منذ أيام فقط".

وواصل "واجهنا فريقا كبيرا يضم نجوما مميزين لكن نجحنا في تهديدهم. الزمالك سجل من ركلة جزاء ثم أحرز من خطأ بعد تسرع اللاعبين في تنفيذ ركلة حرة".

وأضاف "الفارق لم يكن كبيرا بين الفريقين، كنا نستحق نتيجة أفضل، لابد أن نواصل العمل. الوقت قصير قبل المباراة المقبلة، لكني مطمئن بعد رؤية اللاعبين ينفذون التعليمات".

وأردف "لابد أن نمنح الثقة للاعبين وأن نحافظ عليهم، وفي النهاية نقيمهم. فترة التوقف مهمة جدا ليتعرف اللاعبون أكثر على أفكارنا، نحتاجها جدا. أعتقد أن الجمهور راض عن الأداء، أطالبهم بالصبر".

وخسر الإسماعيلي مباراته الأولى مع براون الذي خلف المدير الفني طلعت يوسف.

وتلقى الفريق خسارته الرابع تواليا في الدوري.

ويلعب الإسماعيلي يوم الثلاثاء ضد مضيفه المقاولون العرب.