كارتيرون: الرحيل؟ أنا زملكاوي 100%.. فزنا في ملعب لا يأتي له المنافس

شدد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك على تمسكه بعقده مع الفريق وذلك ردا على تقارير زعمت رحيله عن القلعة البيضاء.

وأثنى الفرنسي على أداء لاعبيه بعد فوزهم بهدفين دون رد على مضيفهم الإسماعيلي اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال كارتيرون عبر قناة أون تايم سبورتس والمؤتمر الصحفي:"أهم شيء بعد المباراة الماضية كان منح اللاعبين الثقة، خضنا لقاء صعبا ضد الإسماعيلي في ملعبه الذي لا يأتي له المنافس. سعيد بالأداء".

وواصل "تغييراتي في التشكيل توضح ثقتي في المجموعة بالكامل. أشكر رئيس النادي على جهوده في تجديد عقود اللاعبين، آخرهم عبد الله جمعة وإمام عاشور".

وأضاف "عبد الله جمعة يمتلك إمكانيات رائعة ومختلفة، قادر على إفادة الفريق في أكثر من مركز. سعيد بأدائه في مباراة اليوم في مركز الظهير الأيمن، ومشاركته جاءت بعد تدريبه خلال الفترة الأخيرة. فضلنا عدم الدفع بالمثلوثي بسبب عودته مؤخرا من صفوف المنتخب التونسي".

وأردف "منحت تعليماتي للثلاثي أحمد سيد (زيزو) وأشرف بنشرقي ومصطفى فتحي بتبديل مراكزهم خلال اللقاء. بنشرقي لاعب كبير، حتى إذا كان مستواه لم يكن الأفضل خلال الفترة الأخيرة".

وعن تقارير رحيله رد بحسم "أنا سعيد ومرتاح في الزمالك. زملكاوي 100%".

وعاد الزمالك لسكة الانتصارات ليرتقي للمركز الثالث في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 9 نقاط.

بينما تلقى الإسماعيلي الخسارة الرابعة على التوالي.