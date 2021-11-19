تقرير: بيدري يتعرض لانتكاسة ويغيب لنهاية العام

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 20:08

كتب : FilGoal

بيدري - برشلونة

يعيش بيدري لاعب وسط برشلونة موسما صعبا للغاية حتى الآن، بعد ظهوره القوي في الموسم الماضي وعدد المباريات الضخم الذي اضطر لخوضه بصورة متتالية مع النادي ومنتخبي إسبانيا الأول والأولمبي.

الموسم الحالي يحرمه من الحصول على الاستمرارية اللازمة بفعل الإصابات، والآن بحسب "إيسبورت 3" الإسبانية سيستمر هذا الأمر لبعض الوقت، إذ تعرض لاعب الوسط لانتكاسة في إصابته ستبعده عن اللعب لشهر إضافي على أقل تقدير.

ويعاني بيدري من إصابة في عضلات الفخذ الأيسر تزعجه منذ بداية الموسم، ولكن تحامل عليها تحديدا في مباراة بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، ولا يزال يواصل تحمل تبعات ذلك الأمر.

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وقرر برشلونة التزام أقصى درجات الحذر للتعامل مع توقيت عودة بيدري في ظل هذه الأحداث، ولكن بحسب القناة الإسبانية الثالثة، فإنه لا يزال بعيدا عن هذه العودة المنتظرة.

وذكرت القناة أن بيدري لن يتمكن من المشاركة في أي مباراة قبل نهاية عام 2021، ليصبح موعد عودته المنتظرة هو ما بعد عطلة الشتاء في يناير القادم.

يذكر أن بيدري -18 عاما- انضم إلى صفوف برشلونة قادما من لاس بالماس في صيف 2019 ولكنه قضى موسما إضافيا معارا في صفوف فريقه السابق، وجدد عقده مؤخرا حتى 2026 بشرط جزائي قيمته مليار يورو.

بيدري برشلونة
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