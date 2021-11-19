تصنيف فيفا - منتخب مصر يتراجع خطوة للوراء.. رابع العرب وسادس إفريقيا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 19:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أفشة - منتخب مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تصنيف المنتخبات الجديد في ختام توقف نوفمبر الدولي، والذي شهد تراجع منتخب مصر لمرتبة واحدة من المركز 44 إلى 45 عن تصنيف أكتوبر الماضي.

ولم يشهد الثلاثة الأوائل عالميا أي اختلاف، حيث استمر منتخب بلجيكا في تزعم التصنيف يليه البرازيل ثم فرنسا، بينما تقدم منتخب إنجلترا من المركز الخامس إلى الرابع، وتقدم الأرجنتين من السادس إلى الخامس، على حساب تراجع إيطاليا من الرابع إلى السادس.

حافظ منتخبي إسبانيا والبرتغال على المركزين السابع والثامن، بينما خرج المكسيك من التاسع إلى خارج قائمة العشرة الأوائل في المركز الرابع عشر، والتي شهدت عودة هولندا من الحادي عشر إلى العاشر، بعد ارتقاء الدنمارك من العاشر إلى التاسع.

أخبار متعلقة
مدرب منتخب مصر السابق: صلاح لم يتدخل إطلاقا في اختيارات البدري اتحاد الكرة يوضح أمر الحراسة الخاصة لـ منتخب مصر منافس مصر - بلماضي: رباعي المنتخب الأول سيشارك في كأس العرب مدرب المغرب: مواجهة مصر أو غانا في الدور الفاصل ستكون صعبة للغاية

على المستوى العربي يحتل منتخب مصر المركز الرابع بعد المغرب وتونس والجزائر، فيما يأتي في المرتبة السادسة على مستوى إفريقيا بعد السنغال والثلاثي العربي سالف الذكر ونيجيريا.

أفضل 10 منتخبات عربية في التصنيف:

28- المغرب (تقدم من 29)

29- تونس (تراجع من 27)

32- الجزائر (تراجع من 30)

48- السعودية (تقدم من 49)

51- قطر (تراجع من 46)

70- الإمارات (تقدم من 71)

75- العراق (تراجع من 72)

78- عمان (تراجع من 77)

85- سوريا

91- الأردن (تراجع من 90)

أفضل 10 منتخبات إفريقية في التصنيف:

20- السنغال

28- المغرب (تقدم من 29)

29- تونس (تراجع من 27)

32- الجزائر (تراجع من 30)

36- نيجيريا

45- مصر (تراجع من 44)

50- الكاميرون (تقدم من 54)

52- غانا

53- مالي (تقدم من 57)

56- كوت ديفوار (تراجع من 53)

يذكر أن جميع العشرة الأوائل في إفريقيا تأهلوا إلى المرحلة النهائية فيما عدا كوت ديفوار، بينما يأتي من خارجهم منتخب الكونغو الديمقراطية تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدرب الأسبق لمنتخب مصر، والذي ارتقى تصنيفه من المركز السابع والستين إلى الرابع والستين.

منتخب مصر تصنيف فيفا الجزائر تونس المغرب السنغال
نرشح لكم
تصنيف فيفا - منتخب مصر يتراجع خطوة للوراء.. رابع العرب وسادس إفريقيا كاف يحدد موعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم 2022 مصدر من المنتخب لـ في الجول: هذا موقف حجازي من كأس العرب.. وسنستبعد 12 اسما إبراهيم حسن: أين أداء كيروش؟ لقد تعلم "ذبح القطة" من جوزيه كيروش: لنجعل المستحيل ممكنا مصدر من اتحاد جدة يوضح لـ في الجول موقف حجازي من المشاركة بكأس العرب
أخر الأخبار
تصنيف فيفا - منتخب مصر يتراجع خطوة للوراء.. رابع العرب وسادس إفريقيا 11 دقيقة | منتخب مصر
مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) المقاولون العرب.. بداية المباراة 22 دقيقة | الدوري المصري
إنبي وسموحة يتعادلان في استمرار تألق مروان حمدي 23 دقيقة | الدوري المصري
يد المحمدي تنهي صمود الإسماعيلي.. الزمالك ينتزع فوزا صعبا من الدراويش 32 دقيقة | الدوري المصري
فان دايك: صلاح لا يتمكن من مراوغتي أبدا 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل المقاولون العرب – لويس إدوارد أساسي.. وبسام يقود الهجوم أمام الأهلي 53 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – معلول أساسي أمام المقاولون العرب 59 دقيقة | الدوري المصري
مدرب سلة الزمالك يكشف لـ في الجول موقف اللاعبين قبل بطولة العالم ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل