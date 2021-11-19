إنبي وسموحة يتعادلان في استمرار تألق مروان حمدي

واصل مروان حمدي التسجيل لـ سموحة، لكن إنبي عاد وأدرك التعادل مع الضيف السكندري.

وتعادل إنبي مع سموحة بهدف لكل فريق على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

سجل مروان حمدي هدف سموحة، فيما سجل مصطفى شلبي هدف إنبي.

التعادل رفع رصيد إنبي إلى 4 نقاط في المركز الـ14، فيما ارتفع رصيد سموحة إلى 6 نقاط في المركز الثامن.

التشكيل

بدأ حلمي طولان اللقاء بـ محمود جاد العائد لحراسة المرمى، فيما جون إيبوكا الهجوم بجانب دينوبيتر جودي، ومصطفى شلبي.

وعلى الجهة الأخرى، بدأ أحمد سامي بـ مروان حمدي في الهجوم، بجانب شريف رضا، وحسين فيصل.

وصف المباراة

المباراة بدأت هادئة بين الفريقين، فكانت الفرصة الأولى بالدقيقة التاسعة وتصويبة من شريف رضا بعيدة عن المرمى.

حسين فيصل سدد أيضا في الدقيقة الـ11، لكن بعيدة عن المرمى.

أحمد العجوز سدد هو الآخر في الدقيقة الـ33، لكن بعيدة عن المرمى.

هدفان متتاليان

وشهدت الدقائق الأخيرة بدء الإثارة في اللقاء. سموحة تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ34 عن طريق الدولي مؤخرا مروان حمدي.

تمريرة من حسين فيصل إلى مروان حمدي الذي وصل للكرة وراوغ محمود جاد ثم سجل في المرمى الخالي.

مروان حمدي في 4 مباريات مع سموحة #في_الدوري 4 مباريات 🏟️ 4 أهداف ⚽️ 1 صناعة أهداف 🅰️ مروان في الموسم الماضي في 25 مباراة مع الزمالك والمقاصة سجل 5 أهداف #في_الدوري ⚽️ pic.twitter.com/8xtvYzv8Pv — FilGoal (@FilGoal) November 19, 2021

ورد إنبي سريعا بهدف التعادل بالدقيقة الـ39. عرضية أخرجها الدفاع، وتابعها العجوز بعرضية إلى مصطفى شلبي الذي سدد مباشرة في المرمى، ولينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

إنبي بدأ الشوط الثاني بتبديلين. شارك محمد شريف حتحوت، وعلي فوزي بدلا من دينوبيتر جودي، ومصطفى دويدار.

وسدد علي فوزي بقوة في الدقيقة الـ50، لكن تصدى لها الهاني سليمان بثبات.

ورد حسين فيصل بتصويبة في الدقيقة الـ54، وتصدى لها محمود جاد أيضا.

وكانت أجمل الفرص في الدقيقة الـ58 بعد عرضية من محمد شريف، قابلها مصطفى شلبي برأسية، وتصدى لها الهاني سليمان ببراعة إلى ركنية.

الفريقان تدخلا هنا في الدقيقة الـ61 وشارك مصطفى خواجة بدلا من شريف رضا في صفوف سموحة، وفي المقابل شارك زياد كمال بدلا من أحمد العجوز.

الفريقان استمرا في المحاولات لإحراز الفوز. سامي دفع بـ أمير عادل في الدقيقة الـ80 بدلا من عبد الرحمن عامر، ثم بـ فهد جمعة في الدقيقة الـ88 بدلا من حسين فيصل.

ورد طولان بدخول أحمد قاسم، وإبراهيم جلال في الدقيقة الـ91 بدلا من مصطفى شكشك، وجون إيبوكا، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد إنبي إلى 4 نقاط في المركز الـ14، فيما ارتفع رصيد سموحة إلى 6 نقاط في المركز الثامن.