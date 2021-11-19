يد المحمدي تنهي صمود الإسماعيلي.. الزمالك ينتزع فوزا صعبا من الدراويش

انتزع الزمالك فوزا صعبا من مضيفه الإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية بهدفين دون رد اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وصمد أصحاب الأرض كثيرا إلى أن أخطأ باهر المحمدي بلمس الكرة بيده ليسجل الزمالك من ركلة جزاء نفذها أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 84، وعزز عمر السعيد النتيجة في الدقيقة 94 بالهدف الثاني.

وارتقى الزمالك للمركز الثالث في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 9 نقاط بينما تلقى الإسماعيلي الهزيمة الرابعة على التوالي ليستمر في المركز 17.



























































أفضلية صفراء

غير الزمالك نصف فريقه مقارنة بآخر مباراة خاضها، دفع المدرب باتريس كارتيرون بالخماسي عبد الله جمعة ومصطفى فتحي ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي ومحمد عواد على حساب حمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمد أبو جبل ومحمود علاء ويوسف إبراهيم "أوباما".

🟠 تشكيل الإسماعيلي شكري نجيب وشيلونجو يقودان الهجوم أمام الزمالك pic.twitter.com/vZfaiQlGTQ — FilGoal (@FilGoal) November 19, 2021

وبدأت المباراة قوية وحاول أصحاب الأرض مبكرا بضربة رأس لعبد الرحمن مجدي في الدقيقة الثانية إثر تمريرة عرضية من شكري نجيب لكن الكرة ذهبت فوق العارضة.

وفي المقابل ركز الزمالك على جبهته اليسرى في وجود أشرف بنشرقي وبجواره مصطفى فتحي ومعهما عبد الشافي.

لكن الإسماعيلي كان أخطر بمحاولاته المرتدة عن طريق عبد الرحمن مجدي الذي انطلق من اليمين وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى عواد في الدقيقة 25.

وسنحت فرصة أخرى للدراويش في الدقيقة 34 واستلم بينسون شيلونجو الكرة داخل منطقة جزاء الزمالك لكنه سددها دون إتقان ليتصدى عواد.

وفي الشوط الثاني بدأ الإسماعيلي ضاغطا على الزمالك وسدد محمد عادل كرة قوية في الدقيقة 47 لكن تدخل إمام عاشور ومحمود حمدي "الونش" لإبعادها.

واستمرت محاولات الدراويش واخترق أحمد مصطفى من اليسار وسدد الكرة لكنها مرت بعيدة عن مرمى عواد في الدقيقة 58.

ونشط المدرب باتريس كارتيرون هجوم فريقه في الدقيقة 66 بالدفع بعمر السعيد على حساب سيف الدين الجزيري، وشارك حمزة المثلوثي بدلا من عبد الله جمعة.

وتحسن أداء الزمالك نوعا ما واستعاد زمام الأمور في ملعب الإسماعيلية وحاول بضربة رأس لعمر السعيد لكن الكرة مرت فوق العارضة في الدقيقة 74.

وواصل الزمالك ضغطه على الإسماعيلي المقاتل وسدد مصطفى فتحي الكرة لتصطدم بيد باهر المحمدي ليحتسب الحكم محمود البنا ركلة جزاء.

وتقدم المتخصص أحمد سيد "زيزو" لتنفيذ الركلة وسدد الكرة قوية لترتطم بالعارضة ثم تسكن الشباك مسجلا الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 84.

ثم دفع كارتيرون بالثلاثي محمد أوناجم وإسلام جابر وأوباما بدلا من مصطفى فتحي وإمام عاشور وبنشرقي.

وحاول الإسماعيلي تدارك الموقف في الدقائق الأخيرة لكن دفع ثمن اندفاعه باستقبال الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة.

وأحرز عمر السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 94 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر انفراده بالمرمى بعد تمريرة طولية رائعة من زيزو.

وسيستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي يوم الإثنين بينما يلعب الإسماعيلي الثلاثاء ضد مضيفه المقاولون العرب.