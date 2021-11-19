مدرب سلة الزمالك يكشف لـ في الجول موقف اللاعبين قبل بطولة العالم

تحدث ياسر عبد الوهاب المدرب العام لفريق كرة السلة بنادي الزمالك عن موقف العديد من اللاعبين من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية مع النادي الأبيض.

وقال عبد الوهاب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "بالتأكيد سيتم الاستعداد للبطولة على أعلى مستوى. ننتظر نظام البطولة الرسمي لاستقدام اللاعبين المحترفين وفقا للعدد المتاح لنا".

وأضاف "يتوقف هذا الأمر على العدد المسموح به في لوائح البطولة، على سبيل المثال لو أتيح لنا اثنين سنتعاقد معهما. بصورة عامة، أي عدد يسمح لنا به سنستقدمه".

وأوضح "من الممكن أن نستعين ببعض اللاعبين الذين تواجدوا معنا في البطولة الإفريقية الأخيرة. والتر هودج ضمن اللاعبين الذين نسعى لوجودهم معنا في بطولة العالم وكذلك في بطولة إفريقيا القادمة".

وتابع المدرب العام لفريق السلة الأبيض "أنس أسامة سيتواجد معنا خلال أقل من شهرين وفقا للأخبار الواردة من قطر. هو حاليا في مرحلة التأهيل وبالتالي سيكون معنا في جميع البطولات عقب عودته. أما مهاب أشرف فسنتواصل مع جامعته في أمريكا، وإذا وافقوا سيكون معنا".

واختتم "فيما يخص عاصم مرعي، فنحن نتفاوض معه خلال الفترة الحالية من أجل ضمه للفريق، فهو لاعب مصري يلعب في الدوري الكوري، وفي حال تعثر هذه المفاوضات سيتواجد معنا في بطولة إفريقيا".

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لأندية كرة السلة في فبراير القادم، بمشاركة الزمالك بطل إفريقيا وبورجوس الإسباني عن أوروبا وفلامنجو البرازيلي عن أمريكا اللاتينية وليك لاند ماجيك الأمريكي.