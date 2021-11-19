تشكيل المقاولون العرب – لويس إدوارد أساسي.. وبسام يقود الهجوم أمام الأهلي

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 19:05

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

يبدأ لويس إدوارد كأساسي مع المقاولون العرب أمام الأهلي، فيما يقود عمر بسام الهجوم.

أعلن عماد النحاس مدرب المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الدوري.

تشكيل المقاولون العرب شهد البدء بـ عمر بسام كمهاجم صريح، ومن خلفه لويس إدوارد، وأحمد مجدي، ومحمد حمدي زكي.

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ويتواجد أحمد عبد العزيز كظهير أيسر في ظل إيقاف حسن الشامي، فيما يبدأ باسم علي كظهير أيمن.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حارس: محمود أبو السعود.

الدفاع: باسم علي – محمد سمير – فاروقا نور الدين - أحمد عبد العزيز "زيزو".

الوسط: عبد الرحمن خالد "جبنة" - عبد الله ياسين.

أمامهما: محمد حمدي زكي – أحمد مجدي – لويس إدوارد.

الهجوم: عمر بسام.

ويلتقي المقاولون العرب مع الأهلي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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