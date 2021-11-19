إيهاب جلال: التراجع كلفنا نقطتين أمام المصري.. كان يجب أن نفوز بنتيجة كبيرة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 17:44

كتب : عاطف شادي

إيهاب جلال - المدير الفني لفريق بيراميدز

أبدى إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز اعتقاده أن المباراة ضد المصري كانت سهلة في بدايتها، وأن فريقه كان قادرا على إنهائها بنتيجة كبيرة في ظل التفوق الواضح بهذه المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.

وقال جلال إن التراجع الذي حدث في الشوط الثاني أفقد الفريق نقطتين، حيث انتهت المباراة بالتعادل 1-1، حيث أوضح أنه كان ينبغي على لاعبي بيراميدز إنهاء المباراة سريعا وبدون تأخير.

وأضاف مدرب بيراميدز أن فريقه كان الأفضل في كل شيء وأهدر الكثير من الفرص خلال الشوط الأول، كما أنه لم يستغل النقص العددي الذي لحق بالمصري إثر طرد فريد شوقي، تاركا المساحات للمنافس حتى تعادل.

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وأشار جلال إلى أنه سيعمل على علاج بعض الأخطاء الفردية ونقص التركيز خلال مباريات بيراميدز المقبلة، وذلك تفاديا لتأثيرها على مرحلة صعبة من مشوار الفريق بالدوري والكونفدرالية.

واختتم المدرب تصريحاته مؤكدا أن الطريق لا يزال طويلا في الدوري، وأن التعويض لا يزال ممكنا لأن كل الفرق ستفقد نقاط، وبالتالي ما يهم هو عدم خسارة أي نقاط في الفترة المقبلة.

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