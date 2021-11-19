الشعباني عن بعض لاعبي المصري: مجبر أخاك لا بطل.. نحتاج للتغيير في يناير

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 17:28

كتب : FilGoal

معين الشعباني مع المصري أمام غزل المحلة

يرى معين الشعباني مدرب المصري أن جودة لاعبي فريقه لا تساعده على تحقيق نتائج إيجابية، مشيرا إلى اضطراره لإشراك العديد من العناصر بسبب مشاركة النادي في الكونفدرالية.

وعاد المصري من بعيد ليتعادل مع بيراميدز بنتيجة 2-2 بعدما كان متأخرا بهدفين اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال التونسي عبر قناة أون تايم سبورتس:"خضنا لقاء صعبا ضد فريق محترم، كنا نستطيع التسجيل مبكرا، أتيحت لنا فرصتان لكننا أنهينا الشوط الأول متأخرين بهدفين. ركزت على الجانب النفسي في حديثي مع اللاعبين".

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وأضاف "اللاعبون كانوا مركزين. لدي فريقان، الأول يضم لاعبين لست مقتنعا بضرورة إشراكهم لكني أدفع بهم لأنهم في قائمة الكونفدرالية، لابد أن يشاركوا. والآخر يضم لاعبين يحتاجون لكثير من العمل ليتحسن مردودهم".

واستمر "المصري يتحسن في كل مباراة، لكننا بحاجة للتغيير في يناير المقبل. لعبنا بروح قتالية وتعادلنا رغم استكمال المباراة بعشرة لاعبين".

ونال فريد شوقي لاعب المصري بطاقة حمراء في الدقيقة 72 والنتيجة تقدم بيراميدز 2-1.

لكن عمرو مرعي أدرك التعادل بضربة رأس في الدقيقة 88 ليقتنص نقطة للفريق البورسعيدي.

وسيحل المصري ضيفا على الجونة يوم الإثنين في الجولة الخامسة من الدوري.

المصري بيراميدز معين الشعباني الدوري المصري
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