انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0) (2) الزمالك

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 17:14

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الزمالك - محمد عبد الشافي

تابع مباشرة مباراة الإسماعيلي والزمالك اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق94: جوووووووووووول! عمر السعيد يسجل الهدف الثاني للزمالك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر انفراد بالمرمى بعد تمريرة رائعة من زيزو

ق90: 5 دقائق مضافة كوقت بديل

ق86: نزول محمد أوناجم وإسلام جابر وأوباما بدلا من مصطفى فتحي وإمام عاشور وبنشرقي

ق84: جوووووووول! زيزو يسجل ركلة الجزاء ويتقدم للزمالك

ق83: ركلة جزاء للزمالك بعد لمسة يد على باهر المحمدي إثر تسديدة مصطفى فتحي

ق78: محمد صادق يشارك بدلا من شيلونجو في تبديل جديد للإسماعيلي

ق74: ضربة رأس لعمر السعيد تمر فوق العارضة

ق70: تألق من دفاع الإسماعيلي ليبعد الكرة قبل انقضاض زيزو عليها بعد تمريرة عرضية من اليسار

ق66: نزول عمر السعيد وحمزة المثلوثي بدلا من الجزيري وعبد الله جمعة

ق58: تسديدة من أحمد مصطفى لكن الكرة تمر بعيدة عن مرمى عواد

ق53: بطاقة صفراء لعبد الله جمعة بعد تدخل على أحمد مصطفى

ق52: بطاقة صفراء لأحمد مصطفى لاعب الإسماعيلي بعد تدخل على عبد الله جمعة

ق49: استحواذ للإسماعيلي مع بداية الشوط الثاني

ق47: تسديدة قوية من محمد عادل لاعب الإسماعيلي لكن تدخل رائع من مدافعي الزمالك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: دقيقة واحدة مضافة كوقت بديل للضائع

ق44: أداء الزمالك يعيبه البطء، والإسماعيلي ينتظر لحظة مناسبة للانقضاض بهجوم مرتد

ق40: سقوط مصطفى فتحي لاعب الزمالك بعد التحام مع دسوقي

ق40: دفاع قوي للإسماعيلي أمام محاولات الزمالك

ق36: بطاقة صفراء لمحمد دسوقي لاعب الإسماعيلي بعد تدخل على زيزو

ق34: أووووووه! فرصة خطيرة للإسماعيلي بعد وصول الكرة لشيلونجو الذي سددها من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى عواد

ق32: سقوط بنشرقي بعد التحام مع عماد حمدي لاعب الإسماعيلي

ق25: عبد الرحمن مجدي يسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد عواد

ق20: لا توجد فرص خطيرة بعد مرور 20 دقيقة من عمر المباراة

ق18: اصطدام بين محمود الونش وشكري نجيب مهاجم الإسماعيلي وعبد الله جمعة يبعد الكرة خارج الملعب بعد سقوط قائد الدراويش

ق16: اختراق من أحمد مصطفى لاعب الإسماعيلي لكن سدد الكرة ضعيفة تصل سهلة للحارس عواد

ق14: تسديدة قوية من إمام عاشور يبعدها باهر المحمدي إلى ركنية بعد استحواذ زملكاوي في اليسار

ق12: الزمالك يركز ضغطه على الجبهة اليسرى بوجود عبد الشافي وبنشرقي

ق7: تسديدة من أشرف بنشرقي لكن الكرة تصطدم بباهر المحمدي وتخرج إلى ركلة ركنية

ق2: عرضية من شكري نجيب يقابلها عبد الرحمن مجدي بضربة رأس لكن الكرة تمر فوق العارضة

بداية المباراة

الإسماعيلي الزمالك الدوري المصري
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