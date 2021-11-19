انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0) (2) الزمالك
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 17:14
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة الإسماعيلي والزمالك اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية المباراة
ق94: جوووووووووووول! عمر السعيد يسجل الهدف الثاني للزمالك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر انفراد بالمرمى بعد تمريرة رائعة من زيزو
ق90: 5 دقائق مضافة كوقت بديل
ق86: نزول محمد أوناجم وإسلام جابر وأوباما بدلا من مصطفى فتحي وإمام عاشور وبنشرقي
ق84: جوووووووول! زيزو يسجل ركلة الجزاء ويتقدم للزمالك
ق83: ركلة جزاء للزمالك بعد لمسة يد على باهر المحمدي إثر تسديدة مصطفى فتحي
ق78: محمد صادق يشارك بدلا من شيلونجو في تبديل جديد للإسماعيلي
ق74: ضربة رأس لعمر السعيد تمر فوق العارضة
ق70: تألق من دفاع الإسماعيلي ليبعد الكرة قبل انقضاض زيزو عليها بعد تمريرة عرضية من اليسار
ق66: نزول عمر السعيد وحمزة المثلوثي بدلا من الجزيري وعبد الله جمعة
ق58: تسديدة من أحمد مصطفى لكن الكرة تمر بعيدة عن مرمى عواد
ق53: بطاقة صفراء لعبد الله جمعة بعد تدخل على أحمد مصطفى
ق52: بطاقة صفراء لأحمد مصطفى لاعب الإسماعيلي بعد تدخل على عبد الله جمعة
ق49: استحواذ للإسماعيلي مع بداية الشوط الثاني
ق47: تسديدة قوية من محمد عادل لاعب الإسماعيلي لكن تدخل رائع من مدافعي الزمالك
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45: دقيقة واحدة مضافة كوقت بديل للضائع
ق44: أداء الزمالك يعيبه البطء، والإسماعيلي ينتظر لحظة مناسبة للانقضاض بهجوم مرتد
ق40: سقوط مصطفى فتحي لاعب الزمالك بعد التحام مع دسوقي
ق40: دفاع قوي للإسماعيلي أمام محاولات الزمالك
ق36: بطاقة صفراء لمحمد دسوقي لاعب الإسماعيلي بعد تدخل على زيزو
ق34: أووووووه! فرصة خطيرة للإسماعيلي بعد وصول الكرة لشيلونجو الذي سددها من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى عواد
ق32: سقوط بنشرقي بعد التحام مع عماد حمدي لاعب الإسماعيلي
ق25: عبد الرحمن مجدي يسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد عواد
ق20: لا توجد فرص خطيرة بعد مرور 20 دقيقة من عمر المباراة
ق18: اصطدام بين محمود الونش وشكري نجيب مهاجم الإسماعيلي وعبد الله جمعة يبعد الكرة خارج الملعب بعد سقوط قائد الدراويش
ق16: اختراق من أحمد مصطفى لاعب الإسماعيلي لكن سدد الكرة ضعيفة تصل سهلة للحارس عواد
ق14: تسديدة قوية من إمام عاشور يبعدها باهر المحمدي إلى ركنية بعد استحواذ زملكاوي في اليسار
ق12: الزمالك يركز ضغطه على الجبهة اليسرى بوجود عبد الشافي وبنشرقي
ق7: تسديدة من أشرف بنشرقي لكن الكرة تصطدم بباهر المحمدي وتخرج إلى ركلة ركنية
ق2: عرضية من شكري نجيب يقابلها عبد الرحمن مجدي بضربة رأس لكن الكرة تمر فوق العارضة
بداية المباراة