تأثير البدلاء يقود المصري لتعادل قاتل أمام بيراميدز

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 17:14

كتب : FilGoal

بيراميدز - المصري

خطف بدلاء المصري تعادلا مثيرا أمام بيراميدز في الجولة الرابعة من الدوري المصري بنتيجة 2-2 على استاد الجيش بملعب برج العرب.

سجل هدفي بيراميدز: إبراهيم عادل ووليد الكرتي، فيما سجل للمصري كل من: حسن علي وعمرو مرعي.

تعادل رفع رصيد بيراميدز إلى 10 نقاط في الصدارة بشكل مؤقت، بينما رفع المصري رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ 11.

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المصري استطاع أن يخطف التعادل عن طريق البديلين محمد عنتر الذي تحصل على ركلة جزاء وأحمد حمودي وإلياس الجلاسي في الهدف الثاني.

أحمد حمودي وعمرو مرعي ثنائي بيراميدز السابق ساهما عودة بيراميدز القاتلة بهدف التعادل.

ولأول مرة منذ 2018 يفقد إيهاب جلال نقاطا أمام المصري، في مواجهتين بقميص المقاصة والإسماعيلي فاز على المصري في الدوري.

ولأول مرة بتاريخه يتعادل المصري في أول 4 مباريات من الموسم بالدوري.

التشكيل

بدأ عبد الله السعيد أساسيا مع بيراميدز فيما تواجد رمضان صبحي على مقاعد البدلاء.

في المقابل قاد عمرو مرعي وأوستن أموتو هجوم المصري البورسعيدي.

وصف المباراة

حاول بيراميدز التسجيل مبكرا، سدد وليد الكرتي كرة من داخل منطقة الجزاء أبعدها أحمد مسعود لركنية في الدقيقة 12.

وبعد 5 دقائق جاء رد المصري بقوة، عرضية من حسن علي من كرة ثابتة ثم رأسية من عمرو مرعي أبعدها مهدي سليمان برأسية تابعها أموتو بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الست ياردات مرت أعلى من العارضة.

أول أهداف اللقاء، جاء عن طريق إبراهيم عادل، تمريرة من الكرتي وتسديدة من الأول على يمين مسعود الذي لم يتحرك للكرة، معلنا الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 23.

ضغط بيراميدز زاد لإضافة الهدف الثاني، سدد إبراهيم عادل بعد مرور نصف ساعة من بداية اللقاء تألق مسعود وأبعدها.

وبعد 4 دقائق أرسل إبراهيم حسن عرضية قابلها إبراهيم عادل بتسديدة على الطائر تصدى لها مسعود.

وفي الدقيقة 37 عاد حسن علي لتهديد مرمى بيراميدز من ركلة ثابتة مرت أعلى من العارضة بقليل.

وقبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول أضاف وليد الكرتي الهدف الثاني بعد عرضية من محمد حمدي قابلها المغربي بقدمه قبل أن يصل مسعود للكرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بنتيجة 2-0.

الشوط الثاني

عودة المصري في الشوط الثاني كُتبت بعرقلة من مهدي سليمان للبديل محمد عنتر في الدقيقة 49.

انبرى حسن علي للركلة وسددها في منتصف المرمى مقلصا الفارق في الدقيقة 52.

محمد عنتر واصل محاولاته وراوغ مدافع بيراميدز من داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية قوية مرت من الجميع في الدقيقة 60.

أحداث المباراة انقبلت بعدما أشهر أمين عمر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه فريد شوقي عقب تدخل قوي على رمضان صبحي في الدقيقة 72.

المصري في الدقائق الأخيرة ضغط سعيا لخطف هدف التعادل.

سدد حسن علي في الدقيقة 87 كرة من خارج المنطقة غالطت مهدي سليمان الذي تصدى للكرة بصعوبة.

وفي الدقيقة 88 تحصل المصري على ركلة ركنية بعد تسديدة من البديل أحمد حمودي خرجت لركنية.

البديل إلياس الجلاسي أرسل عرضية مرت من الجميع لتجد عمرو مرعي الذي سدد برأسية في الشباك معلنا تعادل قاتل رابع للفريق البورسعيدي على التوالي.

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