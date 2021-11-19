انتهت في الدوري – إنبي (1)-(1) سموحة.. نهاية المباراة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 17:05

كتب : FilGoal

إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي وسموحة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 38 جووول التعادل السريع. ركنية أخرجها الدفاع وتابعها أحمد العجوز بعرضية إلى مصطفى شلبي الذي سدد مباشرة في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 34 جووول أووول لـ سموحة. عرضية يصل لها مروان حمدي ويراوغ الحارس ويسجل في المرمى الخالي.

بداية المباراة

الدوري المصري إنبي سموحة
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