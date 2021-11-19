مؤتمر تشافي: الجمهور يجب أن يكون فخور بنا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 17:15

كتب : عمر خالد

تقديم تشافي

وجه تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، رساله إلى جماهير النادي من أجل الاستمرار في دعم الفريق والوقوف خلفه.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام إسبانيول: "الجمهور يجب أن يكون فخور بنا، حتى عندما لا نحقق الفوز، وأدعو الجماهير للوقوف خلف الفريق في الوقت الحالي".

وتابع "إسبانيول فريق جيدا، حضرنا لهذه المباراة وما زال لدينا حصة تدريبية، فيسنتي مورينو لديه أفكار واضحة، يدافعوا ومن ثم من الصعب نهاجم عليهم، سجلوا عدة أهداف وهم أقوياء، ستكون مباراة صعبة".

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وعن الاعتماد على فرينكي دي يونج أوضح تشافي "الجميع سيكون مهم، فرينكي يجب أن يكون لاعب مهم لنا وعليه أن يصنع الفرق ويسجل الأهداف ويساهم هجوميا ودفاعيا".

وعن مسألة الاعتماد على ممفيس ديباي قال تشافي: "ممفيس لاعب مهم جدا لنا، إنه يصنع الفارق مع المنتخب وهنا، يجب أن يكون مهما مع الكرة، إنه قادر على خلق الفرص ويستطيع تسجيل الأهداف وصناعة الفُرص، نتحدث عن لاعب مهم يستطيع اللعب في أكثر من مركز".

يذكر أن برشلونة يواجه إسبانيول ضمن مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو، حيث تعد تلك المباراة الأولى لـ تشافي كمديرا فنيا لبرشلونة.

برشلونة إسبانيول الدوري الإسباني
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