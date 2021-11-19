معاناة بطل السوبر مستمرة.. طلائع الجيش يعجز عن فك "عقدة" غزل المحلة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 17:01

كتب : FilGoal

طلائع الجيش - غزل المحلة

للمباراة الرابعة على التوالي عجز طلائع الجيش عن الفوز في الدوري المصري الممتاز بتعادله اليوم الجمعة أمام ضيفه غزل المحلة بلا أهداف في الجولة الرابعة.

وحصد طلائع الجيش نقطتيه الثانية فقط في البطولة ليحتل المركز 16 بينما حافظ المحلة على سجله خاليا من الهزيمة وبات ثالثا ورصيده 8 نقاط.

وكانت الأفضلية لطلائع الجيش، حامل لقب كأس السوب المصري، في ملعب جهاز الرياضة العسكري لكن كتيبة المدرب محمد عواد صمدت لتظفر بنقطة.

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وتألق محمد بسام وعمرو شعبان، حارسا طلائع الجيش وغزل المحلة على الترتيب، وذادا عن مرميهما لتنتهي المباراة دون أن تهتز الشباك.

ورغم أن التعادل قد يرضي غزل المحلة باعتباره يلعب خارج ملعبه، إلا أن مدربه محمد عودة استمر دون أي فوز أمام طلائع الجيش.

عودة خاض مباراته السابعة ضد طلائع الجيش، حقق التعادل الرابع وكان قد خسر 3 مرات.

وسيحل طلائع الجيش ضيفا على سموحة يوم الإثنين بينما غزل المحلة يستضيف الأهلي في لقاء مرتقب.

طلائع الجيش غزل المحلة الدوري المصري
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