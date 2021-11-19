تشكيل الزمالك – عواد يحرس المرمى.. وعبد الغني وجمعة أساسيان أمام الإسماعيلي

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 16:30

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الأهلي

يبدأ محمد عواد كأساسي في تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي، فيما يقود محمد عبد الغني الدفاع.

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي بعد قليل في بطولة الدوري.

تشكيل الزمالك شهد أيضا البدء بـ عبد الله جمعة كظهير أيمن على حساب حمزة المثلوثي، فيما يلعب محمد عبد الشافي كظهير أيسر بدلا من أحمد فتوح المصاب.

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ويبدأ مصطفى فتحي كصانع ألعاب على حساب يوسف إبراهيم "أوباما".

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور.

أمامهما: أحمد سيد "زيزو" – مصطفى فتحي – أشرف بنشرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمود علاء - حمزة المثلوثي – إسلام جابر.

الوسط: محمود عبد العزيز - يوسف إبراهيم "أوباما" - أيمن حفني - محمد أوناجم.

الهجوم: عمر السعيد.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

الدوري المصري الزمالك الإسماعيلي باتريس كارتيرون
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