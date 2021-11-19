تشكيل الإسماعيلي - شكري نجيب وشيلونجو يقودان الهجوم أمام الزمالك

أعلن الأرجنتيني خوان براون تشكيل الإسماعيلي في مواجهة الزمالك.

ويقود الأرجنتيني أول مباراة له عقب توليه المهمة الفنية خلفا لـ طلعت يوسف في إطار الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويقود شكري نجيب والناميبي بنسون شيلونجو هجوم الدراويش.

وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: محمد دسوقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – عصام صبحي

الوسط: عبد الرحمن مجدي – عماد حمدي – محمد عادل – أحمد مصطفى

الهجوم: شكري نجيب – بنسون شيلونجو

وعلى دكة البدلاء يتواجد: أحمد عادل عبد المنعم – عبد الله جمعة – محمد صادق – محمد عمار – أحمد عيد – عمر الوحش – محمد الشامي – أحمد مدبولي – محمود عبد العاطي "دونجا".

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير بدون رصيد بعد تعرضه لـ 3 هزائم.