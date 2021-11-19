بمشاركة الزمالك.. مصر تستضيف كأس العالم للأندية 2022 لكرة السلة لأول مرة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 15:26

كتب : FilGoal

تتويج الزمالك ببطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة

أعلن اتحاد كرة السلة المصري استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة عام 2022.

وتقام البطولة في فبراير المقبل، وستكون مصر أول دولة من إفريقيا تستضيف المسابقة عبر تاريخها.

وتنطلق البطولة يوم 11 فبراير 2022 بمباراتي نصف النهائي، وتُختتم في 13 من نفس الشهر بالمباراة النهائية والمركز الثالث.

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وستجرى القرعة في بداية العام المقبل.

وتضم البطولة 4 فرق، ويعد الزمالك هو أول نادٍ إفريقي يشارك في تاريخ البطولة بعدما حاز لقب إفريقيا في وقت سابق من العام الجاري.

وستضم البطولة أيضا بطل نسخة 2021 هيريدا سان بابلو بورجوس الإسباني، ولايكلاند ماجيك الأمريكي وفلامنجو البرازيلي.

وصرّح أندرياس زاكليس الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة عبر موقع الاتحاد الرسمي قائلا: "نحن متحمسون للغاية ونتطلع إلى هذه اللحظة التاريخية حقا، عندما تقام كأس العالم للأندية أخيرا في إفريقيا وسيضم فريقا إفريقيًا".

وأضاف "يمثل حدث 2022 نقطة تحول للمنافسة وهو خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي للاتحاد الدولي لكرة السلة المتمثل في تشكيل المشهد العام لمنافسات الأندية الدولية".

فيما قال مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة: "إنه لشرف كبير أن نستضيف كأس العالم للأندية وهي مناسبة تفخر بها للرياضة المصرية وللاتحاد المصري لكرة السلة".

وأتم "يعد تنظيم هذه المسابقة خطوة جديدة نحو إثبات قدرتنا على استضافة الأحداث العالمية مرة أخرى، حيث استضفنا كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عام 2017 والعديد من البطولات الدولية الأخرى. ونتطلع إلى لقاء أصدقائنا في القاهرة ومشاهدة حدث تاريخي سويا".

ويعد ريال مدريد الإسباني هو الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب آخرها عام 2015.

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