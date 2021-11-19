ماركا: تشيلسي يرغب في ضم جوهرة برشلونة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 15:31

كتب : عمر خالد

جافي - برشلونة ضد دينامو كييف

برز بابلو جافي لاعب وسط برشلونة على الساحة الكروية كواحد من لاعبي الوسط الواعدين في أوروبا بعد عروضه التي قدمها مع كل من برشلونة والمنتخب الإسباني حتى الآن هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي تشيلسي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب الشاب البالغ من العمر 17 عاما.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن النادي اللندني على استعداد لدفع 50 مليون يورو من أجل ضم جافي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وعلى الجانب الأخر أوضحت ماركا في تقريرها أن برشلونة تعلم أنه لابد من تجديد عقد اللاعب بقيمة مالية مناسبة حتى لا يفقد النادي الجوهرة التي يمتلكها.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن النادي الكتالوني واثق من أنه سيصل إلى اتفاق مع وكلاء اللاعب من أجل التجديد وتحسين العقد.

جافي أحد الأخبار السارة في برشلونة هذا الموسم، حيث استغل ثقة المدرب السابق رونالد كومان لفرض نفسه بقوة في تشكيلة الفريق، ومنه إلى منتخب إسبانيا تحت قيادة لويس إنريكي.

ولعب جافي 14 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بجميع المسابقات، وصنع هدفا واحدا حتى الآن.

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