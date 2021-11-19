انتهت في الدوري - المصري (2) (2) بيراميدز والجيش (0) (0) المحلة
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 14:37
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المصري البورسعيدي ضد بيراميدز وطلائع الجيش ضد غزل المحلة لحساب الجولة الرابعة من الدوري المصري.
وتبدأ المباراتان في الثالثة عصرا.
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المصري × بيراميدز
انتهت
ق 88: جووول عمرو مرعي والتعادل القاتل، عرضية من إلياس الجلاسي يودعها عمرو مرعي برأسية في الشباك.
ق 87: تسديدة من حسن علي تغالط مهدي سليمان لكنه يتصدى لها.
ق 72: بطاقة حمراء لفريد شوقي بعد تدخل قوي على رمضان صبحي.
ق 60: مراوغة من داخل منطقة الجزاء من محمد عنتر وعرضية قوية تمر من الجميع.
ق 52: حسن علي يعيد المصري للمباراة بهدف من علامة الجزاء سددها في منتصف المرمى.
ق 49: ركلة جزاء للمصري عقب عرقلة مهدي سليمان لمحمد عنتر.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 40: جوووول تمريرات عديدة للاعبي بيراميدز، وعرضية من محمد حمدي يقابلها الكرتي بقدمه قبل مسعود مسجلا الهدف الثاني.
ق 37: حسن علي يسدد ركلة ثابتة تمر أعلى من عارضة بيراميدز بقليل.
ق 34: عرضية من إبراهيم حسن وتسديدة على الطائر من إبراهيم عادل يتصدى لها مسعود ببراعة.
ق 30: تسديدة من إبراهيم عادل يتألق أحمد مسعود ويتصدى لها.
ق 23: جووول أول في اللقاء، الكرتي يمرر إلى إبراهيم عادل من داخل منطقة الجزاء الذي يسدد كرة قوية على يمين مسعود الذي لم يتحرك للكرة.
ق 17: أخطر فرص المصري.. رأسية من عمرو مرعي يبعدها مهدي سليمان ومتابعة من أموتو من داخل الست ياردات لكن كرته الصاروخية أعلى العارضة.
ق 12: تسديد من وليد الكرتي تصدى لها مسعود وأبعدها لركنية.
بداية اللقاء
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طلائع الجيش × غزل المحلة
نهاية اللقاء
محاولات دون خطورة محققة بين الفريقين
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 41: عرضية من محمد ناصف ورأسية من أحمد سمير سهلة في يد عمرو شعبان.
ق 32: تسديدة من أحمد سمير يبعدها محمد فتح الله برأسية وكادت أن تغالط الحارس لكنه أبعدها بصعوبة لركنية.
ق 21: تسديدة من داخل المنطقة من غنيم يتصدى لها بسام.
ق 13: رأسية من أحمد غنيم بعد عرضية من عبده يحيى لكن تمر فوق العارضة.
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــا