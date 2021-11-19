التشكيل - كاسينجو يقود طلائع الجيش.. وثنائي في هجوم غزل المحلة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 14:23

كتب : FilGoal

غزل المحلة

يقود الكونغولي كازادي كاسينجو هجوم طلائع الجيش، بينما يبدأ أحمد غنيم وعبده يحيى في هجوم غزل المحلة.

ويحل المحلة ضيفا على طلائع الجيش لحساب الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويحتل الغزل المركز الرابع برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الجيش المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة.

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وجاء تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني – علي الفيل – خالد سطوحي – محمد ناصف

الوسط: مهند لاشين - عمرو السيسي

أمامهما: أحمد سمير – أحمد زولا – ميدو جابر

الهجوم: كازادي كاسينجو

وجاء تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: يحيى حامد – محمد فتح الله – معاذ الحناوي – إيهاب سمير

الوسط: هشام عادل - حميد ماو – أحمد عفيفي – إبراهيما كونيه

الهجوم: أحمد غنيم – عبده يحيى

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