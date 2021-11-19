التشكيل - مرعي وأموتو يقودان المصري.. والسعيد أساسي ورمضان على دكة بيراميدز

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 14:18

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز ومصر للمقاصة

يبدأ عبد الله السعيد أساسيا بقميص بيراميدز ويتواجد رمضان صبحي على دكة البدلاء في الجولة الرابعة من الدوري المصري في مواجهة المصري البورسعيدي.

ويلتقي الفريقان على ملعب برج العرب في الثالثة عصرا.

ويحرس مهدي سليمان عرين بيراميدز، فيم انضم التونسي فخر الدين بن يوسف لقائمة لفريق عقب تعافيه من الإصابة.

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فيما يقود عمرو مرعي وأوستن أموتو هجوم المصري، بينما يجلس أحمد الشيخ وأحمد حمودي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

الوسط: نبيل دونجا - وليد الكرتي

أمامها: عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل

الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد منصور - أحمد توفيق - عمر جابر - محمود صابر - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي.

وجاء تشكيل المصري:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: حسن علي – أحمد علاء – عمرو موسى – علاء عطا

الوسط: محمد عنتر – فريد شوقي – إيزي إيميكا - محمد جريندو

الهجوم: عمرو مرعي – أوستن أموتو

وعلى دكة البدلاء يجلس: عصام ثروت – إسلام صلاح – أحمد شديد قناوي – إسلام جمال – أسامة الجزار – أحمد حمودي – أحمد الشيخ – إلياس الجلاصي – محمد بلح.

ويحتل بيراميدز الصدارة رفقة الأهلي برصيد 9 نقاط، فيما حقق المصري 3 نقاط من 3 تعادلات في الدوري الموسم الجاري.

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