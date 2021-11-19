كاف يحدد موعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم 2022

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

وحسبما نشر "كاف" عبر موقعه فأن الإعلان سيأتي بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأسبوع المقبل في القاهرة.

وأوضح "سيتم تصنيف الفرق وفقا لتصنيف فيفا".

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع اللجنة التنفيذية في 25 نوفمبر، عشية الجمعية العامة غير العادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي تقام أيضا في القاهرة يوم الجمعة 26 نوفمبر الجاري.

المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة النهائية والتصنيف:

تأهلت منتخبات مصر والسنغال والمغرب ومالي والكونغو الديموقراطية وغانا والجزائر ونيجيريا وتونس والكاميرون.

التصنيف الأول سيضم السنغال والمغرب والجزائر ونيجيريا وتونس.

التصنيف الثاني سيضم مصر ومالي وغانا والكونغو الديموقراطية والكاميرون.

ويواجه منتخب مصر فريقا من التصنيف الأول.

موعد القرعة

كشف FilGoal.com في وقت سابق عن موعد قرعة المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

تقام قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم يوم 18 ديسمبر قي قطر.

مصدر من الاتحاد الإفريقي قال لـ FilGoal.com: "فيفا استقر على يوم 18 ديسمبر موعدا لإقامة قرعة الدور النهائي لتصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا".

وأوضح "القرعة ستقام في الدوحة وذلك بالتزامن مع نهائي كأس العرب".