موندو ديبورتيفو: برشلونة لن ولم يبيع دي يونج

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن نادي برشلونة لن ولم يبيع فرينكي دي يونج لاعب خط الوسط في الصيف المقبل.

وأشار تقرير الصحيفة الإسبانية إلى أن النادي الكتالوني لا يريد التفريط في اللاعب الهولندي وأن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق يرى أن دي يونج هو عنصر أساسي في خط وسط برشلونة.

وتابعت "موندو" أنه في حالة مشاركة دي يونج أمام إسبانيول فأنه سيكون تدرب تحت قيادة 5 مدربين مختلفين منذ انضمامه إلى برشلونة، حيث يعد الموسم الحالي هو الموسم الثالث للاعب الهولندي.

وأوضح التقرير إلى أنه على الرغم من اعتماد كل المدربين الذين دربوا الفريق الكتالوني إلى أنه لم يكن هناك مدرب يجروأ على أنه يعطيه شارة القيادة والتي كانت يمتلكها في أياكس الهولندي.

وأبرز التقرير أن تشافي والجهاز المعاون له يرى دي يونج عنصر أساسي ومهم في البلاوجرانا وأنه لا غنى عنه في الوقت الحالي نظرا لما يمر به الفريق، حيث أن تشافي مقتنع كل الاقتناع بـ دي يونج.

يذكر أن برشلونة يواجه إسبانيول ضمن مباريات الدوري الإسباني على ملعب كامب نو، وتعد تلك المباراة الظهور الأول لـ تشافي كمدربا رسميا لبرشلونة هذا الموسم.