تحديد موعد إجراء سيف تيري لجراحة الرباط الصليبي

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 11:55

كتب : أحمد الخولي

سيف تيري - فاركو

يجري السوداني سيف تيري مهاجم فاركو جراحة الرباط الصليبي الأسبوع المقبل.

سيف تيري

النادي : فاركو

فاركو

وتعرض مهاجم فاركو للإصابة مع منتخب بلاده أثناء مواجهة المغرب في الجولة الخامسة من تصفيات كاس العالم قطر 2022.

وغادر سيف تيري مباراة السودان أمام المغرب، مستبدلا في الدقيقة الـ32 بعد تعرضه للإصابة.

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وخضع تيري للكشف الطبي عقب العودة للقاهرة بمعرفة الجهاز الطبي للنادي.

وحرص مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ فاركو على دعم ومساندة اللاعب حتى يستعيد لياقته في أسرع وقت.

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وانضم تيري إلى فاركو قادما من المريخ السوداني بعقد يمتد لـ 3 سنوات.

المهاجم البالغ 27 عاما خاض 3 مباريات بقميص فاركو دون أن يسجل أو يصنع خلال 251 دقيقة.

وخسر السودان أمام المغرب بثلاثية في الجولة الخامسة من تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم 2022.

وكان فاركو قد حقق الفوز الأول له في الدوري أمس الخميس بالتفوق على مصر للمقاصة بهدفين دون رد، بعد 3 هزائم.

سيف تيري فاركو في الدوري في الدوري المصري
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