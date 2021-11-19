التشكيل المتوقع لـ الإٍسماعيلي - براون يفاضل بين مدبولي وعبد الرحمن مجدي أمام الزمالك

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 11:33

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

يفضل الأرجنتيني خوان براون المدير الفني الجديد لـ الإسماعيلي البدء بالناميبي بنسون شيلونجو في الهجوم عند مواجهة الزمالك.

ويخوض الأرجنتيني أول لقاء له مع الدراويش عقب توليه المهمة خلفا لـ طلعت يوسف.

ويستضيف الإسماعيلي الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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ويفاضل أيضا في مركز الجناح بين كل من أحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: أحمد عيد – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد دسوقي

الوسط: عماد حمدي – محمد مخلوف – محمد عادل

الهجوم: شكري نجيب – بنسون شيلونجو – أحمد مدبولي (عبد الرحمن مجدي)

وشهدت قائمة الإسماعيلي دخول أحمد عادل عبدالمنعم حارس المرمى على الرغم من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة سيراميكا كليوباترا، بينما خرج تشونجا مهاجم الفريق من القائمة.

ويحتل الدراويش المركز قبل الأخير بدون رصيد بعد خسارة أول 3 مباريات له في الموسم.

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