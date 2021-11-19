التشكيل المتوقع لـ الزمالك - حيرة في مركزين قبل لقاء الإسماعيلي

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 11:13

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الأهلي

يُجري الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك مفاضلة في مركزي الجناح الأيسر والمهاجم قبل مواجهة الإسماعيلي.

ويحل الزمالك ضيفا على الدارويش في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويفكر الفرنسي في إمكانية الدفع بـ أشرف بنشرقي أو مصطفى فتحي في مركز الجناح الأيسر.

أخبار متعلقة
البنا يدير لقاء الإسماعيلي والزمالك.. والغندور لمباراة الأهلي والمقاولون مران الإسماعيلي - براون يركز على جملة فنية استعدادا لـ الزمالك الزمالك: لدينا مشاكل بخلاف القضايا الدولية.. والعقوبة قد تصل إلى الدرجة الثانية تعديل توقيت مباراتي الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من الدوري

وفي الهجوم يفكر أيضا في إمكانية الاعتماد على عمر السعيد أساسيا أو البدء بسيف الدين الجزيري.

ويعود محمد عبد الشافي لقيادة الجهة اليسرى لتعويض غياب أحمد فتوح بسبب الإصابة.

ويأتي تشكيل الأبيض المتوقع:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد حمدي "الونش" - محمود علاء – محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد - إمام عاشور

أمامهما: أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي (مصطفي فتحي)

الهجوم: عمر السعيد (سيف الدين الجزيري)

ويحتل الزمالك المركز السابع برصيد 6 نقاط من فوزين وتعادل بعد مرور 3 جولات من مسابقة الدوري.

الزمالك في الدوري الدوري المصري التشكيل المتوقع لـ الزمالك
نرشح لكم
التشكيل المتوقع لـ الزمالك - حيرة في مركزين قبل لقاء الإسماعيلي التشكيل المتوقع لـ الأهلي - شريف يقود الهجوم أمام المقاولون العرب مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-11-2021 والقنوات الناقلة.. 5 مباريات في الدوري المصري حسام غالي يتحدث عن قرار سحب الشارة في 2015.. وموقف متعب إبراهيم حسن: أين أداء كيروش؟ لقد تعلم "ذبح القطة" من جوزيه علاء عبد العال: واجهت فيوتشر "المدجج بالنجوم" بتسعة لاعبين فقط
أخر الأخبار
مصدر من المنتخب لـ في الجول: هذا موقف حجازي من كأس العرب.. وسنستبعد 12 اسما 5 دقيقة | منتخب مصر
التشكيل المتوقع لـ الزمالك - حيرة في مركزين قبل لقاء الإسماعيلي 19 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل المتوقع لـ الأهلي - شريف يقود الهجوم أمام المقاولون العرب 27 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-11-2021 والقنوات الناقلة.. 5 مباريات في الدوري المصري 47 دقيقة | الدوري المصري
حسام غالي يتحدث عن قرار سحب الشارة في 2015.. وموقف متعب 10 ساعة | الدوري المصري
إبراهيم حسن: أين أداء كيروش؟ لقد تعلم "ذبح القطة" من جوزيه 10 ساعة | الدوري المصري
الخطيب: أشكر من كان معنا في القائمة الماضية.. والانتماء هو نسيان مصلحتك الشخصية 11 ساعة | مصر
كرة يد – بمشاركة علي زين.. برشلونة يخسر في دوري أبطال أوروبا 11 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل