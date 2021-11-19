التشكيل المتوقع لـ الزمالك - حيرة في مركزين قبل لقاء الإسماعيلي

يُجري الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك مفاضلة في مركزي الجناح الأيسر والمهاجم قبل مواجهة الإسماعيلي.

ويحل الزمالك ضيفا على الدارويش في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويفكر الفرنسي في إمكانية الدفع بـ أشرف بنشرقي أو مصطفى فتحي في مركز الجناح الأيسر.

وفي الهجوم يفكر أيضا في إمكانية الاعتماد على عمر السعيد أساسيا أو البدء بسيف الدين الجزيري.

ويعود محمد عبد الشافي لقيادة الجهة اليسرى لتعويض غياب أحمد فتوح بسبب الإصابة.

ويأتي تشكيل الأبيض المتوقع:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد حمدي "الونش" - محمود علاء – محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد - إمام عاشور

أمامهما: أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي (مصطفي فتحي)

الهجوم: عمر السعيد (سيف الدين الجزيري)

ويحتل الزمالك المركز السابع برصيد 6 نقاط من فوزين وتعادل بعد مرور 3 جولات من مسابقة الدوري.