التشكيل المتوقع لـ الأهلي - شريف يقود الهجوم أمام المقاولون العرب

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 11:05

كتب : حسام نور الدين

محمد شريف - الأهلي - الزمالك

يواصل بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي الاعتماد على خطة 3-4-3 عندما يواجه المقاولون العرب.

ويستضيف الأهلي على ملعبه الأهلي we السلام ذئاب الجبل في إطار الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وسيقود محمد شريف هجوم الأهلي ويجاوره الجنوب إفريقي بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة.

أخبار متعلقة
البنا يدير لقاء الإسماعيلي والزمالك.. والغندور لمباراة الأهلي والمقاولون تعديل توقيت مباراتي الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من الدوري وكيله: فسخ تعاقد النني مع أرسنال؟ عار تماما من الصحة.. وحقيقة مفاوضات الأهلي قائمة الأهلي - عودة وليد سليمان.. واستمرار غياب كهربا وطاهر أمام المقاولون العرب

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف – حمدي فتحي – بدر بانون

الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية – أليو ديانج – علي معلول

الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – محمد مجدي أفشة

وعاد وليد سليمان لقائمة الأهلي عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الحرس الوطني.

ويستمر غياب محمود عبد المنعم "كهربا" وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمود متولي ورامي ربيعة وكريم فؤاد عن قائمة الأهلي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي الأهلي في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
التشكيل المتوقع لـ الزمالك - حيرة في مركزين قبل لقاء الإسماعيلي التشكيل المتوقع لـ الأهلي - شريف يقود الهجوم أمام المقاولون العرب مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-11-2021 والقنوات الناقلة.. 5 مباريات في الدوري المصري حسام غالي يتحدث عن قرار سحب الشارة في 2015.. وموقف متعب إبراهيم حسن: أين أداء كيروش؟ لقد تعلم "ذبح القطة" من جوزيه علاء عبد العال: واجهت فيوتشر "المدجج بالنجوم" بتسعة لاعبين فقط
أخر الأخبار
مصدر من المنتخب لـ في الجول: هذا موقف حجازي من كأس العرب.. وسنستبعد 12 اسما 5 دقيقة | منتخب مصر
التشكيل المتوقع لـ الزمالك - حيرة في مركزين قبل لقاء الإسماعيلي 19 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل المتوقع لـ الأهلي - شريف يقود الهجوم أمام المقاولون العرب 27 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-11-2021 والقنوات الناقلة.. 5 مباريات في الدوري المصري 47 دقيقة | الدوري المصري
حسام غالي يتحدث عن قرار سحب الشارة في 2015.. وموقف متعب 10 ساعة | الدوري المصري
إبراهيم حسن: أين أداء كيروش؟ لقد تعلم "ذبح القطة" من جوزيه 10 ساعة | الدوري المصري
الخطيب: أشكر من كان معنا في القائمة الماضية.. والانتماء هو نسيان مصلحتك الشخصية 11 ساعة | مصر
كرة يد – بمشاركة علي زين.. برشلونة يخسر في دوري أبطال أوروبا 11 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل