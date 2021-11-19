التشكيل المتوقع لـ الأهلي - شريف يقود الهجوم أمام المقاولون العرب

يواصل بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي الاعتماد على خطة 3-4-3 عندما يواجه المقاولون العرب.

ويستضيف الأهلي على ملعبه الأهلي we السلام ذئاب الجبل في إطار الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وسيقود محمد شريف هجوم الأهلي ويجاوره الجنوب إفريقي بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف – حمدي فتحي – بدر بانون

الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية – أليو ديانج – علي معلول

الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – محمد مجدي أفشة

وعاد وليد سليمان لقائمة الأهلي عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الحرس الوطني.

ويستمر غياب محمود عبد المنعم "كهربا" وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمود متولي ورامي ربيعة وكريم فؤاد عن قائمة الأهلي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات.