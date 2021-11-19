إبراهيم حسن: أين أداء كيروش؟ لقد تعلم "ذبح القطة" من جوزيه

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 00:55

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - سموحة

أبدى إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري اعتقاده أن هناك تعمد لإبعاد شقيقه حسام حسن المدير الفني لنفس الفريق عن قيادة منتخب مصر.

وقال حسن في تصريحاته لقناة المحور: "هناك أشخاص سيئة لها مصالح تتمنى لنا الفشل. الناس الذين يديرون المنظومة في بعض الأوقات يحاربوننا كي لا نأخذ حقنا، لأنهم يخافون من نجاحنا مثل المرحوم محمود الجوهري الذين كان يخشى البعض نجاحه، لأن نجاح مصر كان مقترنا باسمه وهذا يؤلم البعض، ولهذا خرج الجوهري من مصر".

وعن لاعبي الاتحاد السكندري الذين لا يتم استدعاؤهم للمنتخب قال: "لدينا الكثير من اللاعبين الذين يستحقون الانضمام للمنتخب مثل خالد الغندور ومروان عطية وأحمد نبيل مانجا وأيضا محمد عبد المنصف واقف علي قدميه حاليا. المنتخب لا ينظر لهذا الفريق ولا نريده أن ينظر لهم أو يأخذ منهم أحد، ولكنهم لاعبون يعملون منذ العام الماضي ولا أحد يضمها".

أخبار متعلقة
إبراهيم حسن: الاتحاد يتزعم فرق الإسكندرية.. والتحكيم كلفنا مباراة بيراميدز محمد عادل: كانوا يعايروننا بالغياب عن القمة.. وطلبت من الطاقم "حسن إدارة الموقف" بعد هدف الأهلي الثالث حسام حسن غاضبا: خسرنا ضد بيراميدز بفعل فاعل.. تم ذبحنا

أما عن أداء المنتخب مع كارلوس كيروش مدربه الحالي قال: "أين الأداء؟ ما الجديد؟ كنا تركنا حسام البدري أفضل من إنفاق الدولارات بلا طائل. هذا الرجل اجتمع به مانويل جوزيه (مدرب الأهلي الأسبق) ونيلو فينجادا (المدير الفني لاتحاد الكرة) وقالوا له "اذبح القطة لهذا الشعب" مثلما فعل جوزيه في مصر حين أتى وفشل فرحل وعاد للأهلي مرة أخرى هذه المرة، يمكنك القول أنه أخذ التطعيم، كان يعرف كيف يتعامل وكيف يتصرف وكأن لا أحد يعنيه".

وأوضح حسن "إنه يفعل أي شيء، هل يمكن لمدرب ولو كان مبتدئا أن يشرك 4 رؤوس حربة أمام أنجولا؟ لم يأخذ أي أجنحة، أين رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر؟ أين أحمد سيد زيزو أحد أفضل اللاعبين في مصر"؟

وتابع "لا أرى أي أداء، فزنا بركلة جزاء وكرة ضربت في الهواء وسارت على الأرض ودخلت. مع احترامنا لليبيا من الجيد أن لديهم ملعب حتى الآن بكل الظروف والحروب التي مروا بها. أرى أننا يجب علينا الاستعداد عوضا عن الصلاة والدعاء كي يأتينا منتخب ضعيف، من المفترض أن تصلي المنتخبات التسع الأخرى كي لا يقعوا مع مصر".

واختتم إبراهيم حسن "واجهنا أسهل الفرق أنجولا وليبيا والجابون ولم نتمكن من فرض أي تكتيك. ماذا كنا سنفعل لو وقعنا في مجموعة الكاميرون وكوت ديفوار بدلا من إحداهما؟ الفريقان أكلا بعضهما البعض. لو كان معنا الجزائر أو بوركينا ما كنا لنتأهل من الأساس".

يذكر أن منتخب مصر تأهل ضمن منتخبات التصنيف الثاني رفقة الكونغو الديمقراطية ومالي وغانا والكاميرون، وينتظر ملاقاة أحد منتخبات التصنيف الأول وهم تونس والمغرب والجزائر ونيجيريا والسنغال.

منتخب مصر كيروش إبراهيم حسن حسام حسن
نرشح لكم
حسام غالي يتحدث عن قرار سحب الشارة في 2015.. وموقف متعب إبراهيم حسن: أين أداء كيروش؟ لقد تعلم "ذبح القطة" من جوزيه علاء عبد العال: واجهت فيوتشر "المدجج بالنجوم" بتسعة لاعبين فقط عبد المنصف: ضربة الجزاء نقطة تحول.. ونريد معالجة السلبيات هيثم شعبان: أهدي الفوز على البنك الأهلي لمدرب حراس المرمى رضا شحاتة: لم يحالفنا التوفيق فخسرنا أمام الاتحاد
أخر الأخبار
حسام غالي يتحدث عن قرار سحب الشارة في 2015.. وموقف متعب 12 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيم حسن: أين أداء كيروش؟ لقد تعلم "ذبح القطة" من جوزيه 25 دقيقة | الدوري المصري
الخطيب: أشكر من كان معنا في القائمة الماضية.. والانتماء هو نسيان مصلحتك الشخصية 58 دقيقة | مصر
كرة يد – بمشاركة علي زين.. برشلونة يخسر في دوري أبطال أوروبا ساعة | رياضات أخرى
مقابل 2 مليار جنيه استرليني.. البريميرليج يعلن اتفاقه الجديد لبث الدوري في الولايات المتحدة ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيله: فسخ تعاقد النني مع أرسنال؟ عار تماما من الصحة.. وحقيقة مفاوضات الأهلي ساعة | المحترفون
كلوب: ماني بخير.. ما تعرض له مؤلم ساعة | الدوري الإنجليزي
علاء عبد العال: واجهت فيوتشر "المدجج بالنجوم" بتسعة لاعبين فقط ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل