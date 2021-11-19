الخطيب: أشكر من كان معنا في القائمة الماضية.. والانتماء هو نسيان مصلحتك الشخصية

شدد محمود الخطيب رئيس الأهلي والمرشح على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة على "الانتماء لمصلحة النادي قبل المصلحة الشخصية".

قال الخطيب في ندوة في النقابة العامة للبترول: "يهمني أن أشكر الجميع على الانتخابات السابقة بعدما شاركنا بمجموعة موحدة، والنجاح من الله ثم بدعم الجميع".

وأوضح "وضعنا رؤية لكافة فروع النادي وكذلك الشركات التي ستمثل الاقتصاد القوي القادم، ولهذا اخترت القائمة الحالية التي ستحقق رؤيتنا الني نهدف لها".

وأكمل "أريد شكر من كان معنا في القائمة الماضية ولم نخترهم في القائمة الجديدة، مثل إبراهيم الكفراوي ورانيا علواني وجوهر نبيل، وهم فضلوا الانتماء بالفعل، ومن قبلهم محمد شوقي ومحمد غزاوي في الانتخابات الماضية والذين التزموا ولم يترشحوا حينها لأنه لم يتم اختياراهم وفقا لرؤيتي حينها والآن هم معنا".

وأتم "الانتماء هو أن تضع مصلحة النادي قبل مصلحتك الشخصية، الأهلي قبلي وقبل أي شخص".

وأعلن الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي رسميا قائمته التي يخوض بها سباق انتخابات القلعة الحمراء.

وجاء شعار القائمة "فريقنا واحد.. هدفنا واحد" وهو منبثق من رؤية الخطيب وقائمته للأهلي وفروعه الأربعة خلال الفترة المقبلة.

وتضم قائمة الخطيب كل من:

العامري فاروق مرشح لمنصب نائب الرئيس.

خالد مرتجي مرشح لمنصب أمين الصندوق.

أعضاء مجلس الإدارة فوق السن كل من: طارق قنديل ومحمد سراج الدين ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد شوقي ومحمد الغزاوي وحسام غالي.

أما أعضاء مجلس الإدارة تحت السن فهما: محمد الجارحي ومي عاطف.

وتقام انتخابات الأهلي في الـ25 والـ26 من شهر نوفمبر الجاري.