الخطيب: أشكر من كان معنا في القائمة الماضية.. والانتماء هو نسيان مصلحتك الشخصية

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 00:21

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - الأهلي

شدد محمود الخطيب رئيس الأهلي والمرشح على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة على "الانتماء لمصلحة النادي قبل المصلحة الشخصية".

قال الخطيب في ندوة في النقابة العامة للبترول: "يهمني أن أشكر الجميع على الانتخابات السابقة بعدما شاركنا بمجموعة موحدة، والنجاح من الله ثم بدعم الجميع".

وأوضح "وضعنا رؤية لكافة فروع النادي وكذلك الشركات التي ستمثل الاقتصاد القوي القادم، ولهذا اخترت القائمة الحالية التي ستحقق رؤيتنا الني نهدف لها".

أخبار متعلقة
الدرندلي: يتم تضخيم الأمور وهذا موقفي من مرتجي.. ورسالتي إلى الخطيب الدرندلي: لم يتم إبلاغي باستبعادي من قائمة الخطيب.. وترشيح مرتجي لأمين الصندوق لجعلنا في مواجهة الخطيب يلغي عقوبة السوبر ويصرف مكافأة إضافية بعد الفوز في القمة رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي خلال جولته الانتخابية في فرع مدينة نصر

وأكمل "أريد شكر من كان معنا في القائمة الماضية ولم نخترهم في القائمة الجديدة، مثل إبراهيم الكفراوي ورانيا علواني وجوهر نبيل، وهم فضلوا الانتماء بالفعل، ومن قبلهم محمد شوقي ومحمد غزاوي في الانتخابات الماضية والذين التزموا ولم يترشحوا حينها لأنه لم يتم اختياراهم وفقا لرؤيتي حينها والآن هم معنا".

وأتم "الانتماء هو أن تضع مصلحة النادي قبل مصلحتك الشخصية، الأهلي قبلي وقبل أي شخص".

وأعلن الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي رسميا قائمته التي يخوض بها سباق انتخابات القلعة الحمراء.

وجاء شعار القائمة "فريقنا واحد.. هدفنا واحد" وهو منبثق من رؤية الخطيب وقائمته للأهلي وفروعه الأربعة خلال الفترة المقبلة.

وتضم قائمة الخطيب كل من:

العامري فاروق مرشح لمنصب نائب الرئيس.

خالد مرتجي مرشح لمنصب أمين الصندوق.

أعضاء مجلس الإدارة فوق السن كل من: طارق قنديل ومحمد سراج الدين ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد شوقي ومحمد الغزاوي وحسام غالي.

أما أعضاء مجلس الإدارة تحت السن فهما: محمد الجارحي ومي عاطف.

وتقام انتخابات الأهلي في الـ25 والـ26 من شهر نوفمبر الجاري.

محمود الخطيب الأهلي انتخابات الأهلي
نرشح لكم
حسام غالي يتحدث عن قرار سحب الشارة في 2015.. وموقف متعب الخطيب: أشكر من كان معنا في القائمة الماضية.. والانتماء هو نسيان مصلحتك الشخصية عبد المنصف: ضربة الجزاء نقطة تحول.. ونريد معالجة السلبيات كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 15 صلاح يعرض قميص مباراة مانشستر يونايتد في مزاد خيري كرة يد - الأهلي يُكبد سبورتنج خسارته الأولى ويرتقى للصدارة.. والزمالك يفوز على طلائع الجيش
أخر الأخبار
حسام غالي يتحدث عن قرار سحب الشارة في 2015.. وموقف متعب 5 ساعة | الدوري المصري
إبراهيم حسن: أين أداء كيروش؟ لقد تعلم "ذبح القطة" من جوزيه 5 ساعة | الدوري المصري
الخطيب: أشكر من كان معنا في القائمة الماضية.. والانتماء هو نسيان مصلحتك الشخصية 5 ساعة | مصر
كرة يد – بمشاركة علي زين.. برشلونة يخسر في دوري أبطال أوروبا 6 ساعة | رياضات أخرى
مقابل 2 مليار جنيه استرليني.. البريميرليج يعلن اتفاقه الجديد لبث الدوري في الولايات المتحدة 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيله: فسخ تعاقد النني مع أرسنال؟ عار تماما من الصحة.. وحقيقة مفاوضات الأهلي 6 ساعة | المحترفون
كلوب: ماني بخير.. ما تعرض له مؤلم 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
علاء عبد العال: واجهت فيوتشر "المدجج بالنجوم" بتسعة لاعبين فقط 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل