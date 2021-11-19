كرة يد – بمشاركة علي زين.. برشلونة يخسر في دوري أبطال أوروبا
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 00:02
كتب : FilGoal
خسر برشلونة الإسباني للمرة الثانية في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد الموسم الحالي بمشاركة علي زين أمام فيفي كيلسي البولندي.
وخسر برشلونة اللقاء بنتيجة 30-32 بعدما انتهى الشوط الأول بنتيجة 19-16 للفريق البولندي.
ولم يسجل علي زين أي أهداف في المباراة.
بتلك النتيجة توقف رصيد برشلونة عند 9 نقاط ظل بها في المركز الثاني.
بينما عزز كيلسي تصدره لترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بعد مرور 7 جولات.
وتتبقى 7 جولات أخرى على نهاية دور المجموعات.
وتضم كل مجموعة 8 فرق.
ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى ربع النهائي، بينما يتأهل الفرق من المركز الثالث إلى السادس إلى الملحق.
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