كرة يد – بمشاركة علي زين.. برشلونة يخسر في دوري أبطال أوروبا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 00:02

كتب : FilGoal

علي زين

خسر برشلونة الإسباني للمرة الثانية في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد الموسم الحالي بمشاركة علي زين أمام فيفي كيلسي البولندي.

وخسر برشلونة اللقاء بنتيجة 30-32 بعدما انتهى الشوط الأول بنتيجة 19-16 للفريق البولندي.

ولم يسجل علي زين أي أهداف في المباراة.

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بتلك النتيجة توقف رصيد برشلونة عند 9 نقاط ظل بها في المركز الثاني.

بينما عزز كيلسي تصدره لترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بعد مرور 7 جولات.

وتتبقى 7 جولات أخرى على نهاية دور المجموعات.

وتضم كل مجموعة 8 فرق.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى ربع النهائي، بينما يتأهل الفرق من المركز الثالث إلى السادس إلى الملحق.

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