كرة يد – بمشاركة علي زين.. برشلونة يخسر في دوري أبطال أوروبا

خسر برشلونة الإسباني للمرة الثانية في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد الموسم الحالي بمشاركة علي زين أمام فيفي كيلسي البولندي.

وخسر برشلونة اللقاء بنتيجة 30-32 بعدما انتهى الشوط الأول بنتيجة 19-16 للفريق البولندي.

ولم يسجل علي زين أي أهداف في المباراة.

بتلك النتيجة توقف رصيد برشلونة عند 9 نقاط ظل بها في المركز الثاني.

بينما عزز كيلسي تصدره لترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بعد مرور 7 جولات.

وتتبقى 7 جولات أخرى على نهاية دور المجموعات.

وتضم كل مجموعة 8 فرق.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى ربع النهائي، بينما يتأهل الفرق من المركز الثالث إلى السادس إلى الملحق.