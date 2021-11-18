علاء عبد العال: واجهت فيوتشر "المدجج بالنجوم" بتسعة لاعبين فقط

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 23:43

كتب : FilGoal

مصطفى البدري مع فيوتشر أمام إيسترن كومباني

يرى علاء عبد العال مدرب إيسترن كومباني أن تراجع مستوى بعض لاعبي فريقه كلفه الخسارة اليوم الخميس أمام فيوتشر بنتيجة 4-1 في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وخسر عبد العال مباراته الأولى مع إيسترن كومباني بعد خلافته للمدرب علاء نوح الذي تعرض للهزيمة في أول 3 جولات.

وقال عبد العال عبر قناة أون تايم سبورتس:"قضيت سابع يوم لي مع الفريق، لكن هذا ليس مبررا للهزيمة".

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وواصل "هناك لاعبان كان مستواهما في الملعب مختلف تماما عما رأيته في التدريبات، كأني كنت ألعب بدونهم. إضافة إلى آخرين لم يكونوا في يومهم".

واستمر "الفريق تأثر باستقبال أهداف مبكرة، لكن يحسب لنا في الشوط الثاني عودتنا، كنا ندا قويا في الملعب".

وأتم "علينا الاعتراف أن فيوتشر مدجج بالنجوم، ليس فريقا صاعدا".

وتلقى إيسترن كومباني الهزيمة الرابعة في الموسم واستمر متذيلا لترتيب الدوري.

ويحل إيسترن كومباني ضيفا على بيراميدز يوم الإثنين في الجولة الخامسة من البطولة.

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