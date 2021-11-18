بالوتيلي يتوسل لمنتخب إيطاليا: أريد اللعب في كأس العالم

توسل ماريو بالوتيلي إلى المنتخب الإيطالي من أجل العودة مرة أخرى والمشاركة في كأس العالم المقبل قائلا: "أريد اللعب، يمكنني إنقاذ أحلامك في كأس العالم" في رسالة إلى روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب.

ماريو بالوتيلي النادي : أضنة سبور إيطاليا

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة "صن" الإنجليزية: "أشعر أنني بحالة جيدة ومستعد للعودة إلى المنتخب الوطني، سيكون حلما بالنسبة لي".

وتابع "إذا علمت أنه سيتم استدعائي في شهر مارس المقبل، فسوف أمشي على طول الطريق من تركيا".

وأوضح "لطالما كانت لدي علاقة ممتازة مع روبرتو مانشيني، عليه فقط أن يخبرني بما يريده مني إذا كنت سأعود إلى المنتخب الإيطالي، وسأفعل ذلك، لقد تحدثت معه مؤخرا".

وواصل "أريد أن أكون في حالة جيدة، يمكنني اللعب مع الجميع، يمكنني أن أتحمل ركلات الترجيح، والجميع يحلم بأن يصبح مهاجما لمنتخب بلاده".

يذكر أن بالوتيلي البالغ من العمر 31 عاما خاض مباراة دولية ، لكنه لعب آخر مرة مع المنتخب الأزوري في 2018.

ويشارك بالوتيلي مع فريقه أضنه دميرسبور التركي، حيث سجل خمسة أهداف في 13 مباراة شارك بها مع النادي في الدوري التركي.

وكانت إيطاليا قد فازت على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2020 في يوليو. لكنها فشلت في التأهل مباشرة لـ كأس العالم، وتخوض الملحق في مارس المقبل.