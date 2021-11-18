صلاح يعرض قميص مباراة مانشستر يونايتد في مزاد خيري

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 22:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بالهاتريك في شباك مانشستر يونايتد

أعلن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر عن عرض قميصه الذي خاض به مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في مزاد "للأعمال الخيرية للحيوان في مصر".

وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد بخماسية دون رد على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي، الشهر الماضي، إذ سجل هاتريك بمفرده.

وقال صلاح عبر حسابه على "تويتر": "سوف أتبرع، لمزاد بقميصي الذي ارتديته يوم 24 أغسطس 2021 أمام مانشستر يونايتد".

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وأوضح "عائد المزاد سيتم التبرع به للأعمال الخيرية للحيوان في مصر".

وأتم "سأعُلمكم أين وكيف سيتم الأمر".

ونشر صلاح التغريدة باللغتين العربية والإنجليزية.

وساهم صلاح مع منتخب مصر في الوصول للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 بعد تصدر المجموعة على حساب ليبيا والجابون وأنجولا.

وسجل المحترف المصري 15 هدفا وصنع 6 أهداف في 15 مباراة الموسم الحالي بجميع المسابقات.

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