صلاح يعرض قميص مباراة مانشستر يونايتد في مزاد خيري

أعلن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر عن عرض قميصه الذي خاض به مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في مزاد "للأعمال الخيرية للحيوان في مصر".

وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد بخماسية دون رد على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي، الشهر الماضي، إذ سجل هاتريك بمفرده.

وقال صلاح عبر حسابه على "تويتر": "سوف أتبرع، لمزاد بقميصي الذي ارتديته يوم 24 أغسطس 2021 أمام مانشستر يونايتد".

وأوضح "عائد المزاد سيتم التبرع به للأعمال الخيرية للحيوان في مصر".

وأتم "سأعُلمكم أين وكيف سيتم الأمر".

I will be donating, for auction, the jersey I used in the match of 24 Oct. 2021 against Manchester United, with all proceeds of the auction to go to an animal charity in Egypt. I will let you know where and how to bid. — Mohamed Salah (@MoSalah) November 18, 2021

ونشر صلاح التغريدة باللغتين العربية والإنجليزية.

الرفق بالحيوان واجب على كل إنسان. وعشان أساعد، هتبرع بقميص ليفربول اللي لبسته في الماتش ضد فريق مانشستر يونايتد يوم ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ فى مزاد مفتوح، لإرسال كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات للرفق بالحيوان فى مصر. هعرفكم كل تفاصيل ومعاد المزاد قريبا. — Mohamed Salah (@MoSalah) November 18, 2021

وساهم صلاح مع منتخب مصر في الوصول للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 بعد تصدر المجموعة على حساب ليبيا والجابون وأنجولا.

وسجل المحترف المصري 15 هدفا وصنع 6 أهداف في 15 مباراة الموسم الحالي بجميع المسابقات.