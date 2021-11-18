رضا شحاتة: لم يحالفنا التوفيق فخسرنا أمام الاتحاد

يرى رضا شحاتة مدرب الجونة أن فريقه لم يكن محظوظا اليوم الخميس أمام الاتحاد في لقاء خسره بهدف في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال شحاتة عبر قناة أون تايم سبورتس:"غاب عنا التوفيق لذلك خسرنا. تأثرنا بإصابة لؤي وائل. سنحت لنا فرصة التقدم في الشوط الثاني لكن أهدرنا ركلة الجزاء".

وواصل "الأداء إجمالا جيد، حاولنا كثيرا".

وعن لؤي وائل أوضح "يجري آشعة في الوقت الحالي، تبدو إصابة قوية".

وتلقى الجونة الهزيمة الثانية في الموسم الجاري من الدوري ليتراجع للمركز 12 في الترتيب.

ويستضيف الجونة فريق المصري يوم الإثنين في الجولة الخامسة.