كرة يد - الأهلي يُكبد سبورتنج خسارته الأولى ويرتقى للصدارة.. والزمالك يفوز على طلائع الجيش

سقط سبورتنج لأول مرة في فخ الخسارة على يد الأهلي، وفاز الزمالك على طلائع الجيش ضمن مواجهات الجولة 15 من دوري المحترفين لكرة اليد.

على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي في الجزيرة فاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 33-32.

وارتقى الأهلي بالفوز إلى الصدارة برصيد 40 نقطة من 14 مباراة وله مباراة مؤجلة.

هزيمة هي الأولى لسبورتنج بعد 13 مباراة دون خسارة وله مباراة مؤجلة.

وأصبح رصيد سبورتنج 40 نقطة متراجعا للمركز الثاني.

وظل الزمالك في المركز الثالث بعدما فاز في صالة النادي على طلائع الجيش بنتيجة 42-31.

فوز رفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة من 13 مباراة وله مباراتين مؤجلتين.

بينما أصبح رصيد طلائع الجيش عند 36 نقطة في المركز الرابع من 15 مباراة بعدما خسر للمرة الثالثة في الموسم.