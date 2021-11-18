كيروش: لنجعل المستحيل ممكنا

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 22:17

كتب : عمر خالد

وائل جمعة - كارلوس كيروش - منتخب مصر

تنتظر جماهير الكرة المصرية قرعة تحدد منافس منتخبها في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "مهمة مارس لكأس العالم، لنجعل المستحيل ممكنا".

كما نشر كيروش منتخبات التصنيف الأول والتصنيف الثاني.

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ويأتي في التصنيف الأول المنتخبات التالية: السنغال و المغرب و الجزائر ونيجيريا وتونس.

أمام منتخبات التصنيف الثاني فهي: مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديمقراطية.

وكان المنتخب المصري تأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بعد تصدره لمجموعته برصيد 14 نقطة، والتي كانت تضم كلا من الجابون وليبيا وأنجولا.

وفي المرحلة الأخيرة سيلعب كل فريق من التصنيف الأول ضد آخر من التصنيف الثاني ويتأهل الخمسة الفائزون إلى المونديال.

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